An cư để lạc nghiệp

Theo bà Hường, để lao động được tiếp cận với nhà ở xã hội (NOXH), cán bộ công đoàn công ty đã phải xắn tay hỗ trợ làm hồ sơ. Sau rất nhiều lần đi lại, hồ sơ bị trả về, cuối cùng cũng có 1 lao động đủ điều kiện để vay vốn mua NOXH.



"Khi hay tin Quốc hội cho phép tổ chức Công đoàn VN được giao xây NOXH, không chỉ người lao động (NLĐ), cán bộ công đoàn cũng phấn khởi, bởi tới đây công nhân lao động không còn canh cánh nỗi lo về nhà ở", bà Hường bộc bạch.

Không chỉ công nhân ở Bình Dương mong mỏi NOXH, nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên cả nước rất lớn, phần lớn trong số họ đều là những gia đình trẻ. Thế nhưng khả năng đáp ứng về nhà ở của nhà nước còn hạn chế, doanh nghiệp chưa mặn mà với NOXH. Nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân, NLĐ trong khu công nghiệp.

Khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN cho thấy hiện 60% số công nhân lao động đang phải thuê trọ tại các khu nhà trọ do người dân tự đầu tư xây dựng. Trong đó, nhiều khu trọ thiếu tiện ích, không bảo đảm an ninh, an toàn, với giá thuê khoảng 1,5 - 4 triệu đồng/tháng, chiếm 25 - 30% thu nhập của công nhân lao động, khiến cho cuộc sống của họ khó khăn gấp bội.

Trong các chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với công nhân lao động và Diễn đàn NLĐ 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, nhà ở luôn là vấn đề "nóng" được công nhân lao động gửi kiến nghị, đề xuất.

Thấu hiểu những khó khăn, nguyện vọng của NLĐ, ngày 27.11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 85,63%), Quốc hội chính thức thông qua luật Nhà ở sửa đổi. Tổng LĐLĐ VN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng NOXH bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, NLĐ thuộc đối tượng được hưởng chính sách NOXH thuê…

Mới đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng ký ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW (Nghị quyết 42) của Hội nghị T.Ư lần thứ 8 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được 1 triệu căn NOXH cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Việc Quốc hội thông qua luật Nhà ở sửa đổi và Nghị quyết 42 được ban hành được coi là quyết sách nhân văn, kỳ vọng sẽ giúp nhiều công nhân, NLĐ thoát cảnh chen chúc, khổ sở trong những căn nhà trọ chật chội, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt.

Đây không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, thúc đẩy công đoàn viên, NLĐ gắn bó với doanh nghiệp, tạo nguồn lực lao động tốt, mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn. Từ đó, giúp công đoàn làm tròn sứ mệnh của mình trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống; thu hút công nhân, NLĐ tham gia tổ chức công đoàn.

Ước mơ "an cư để lạc nghiệp" của công nhân là chính đáng và đang có nhiều cơ hội để sớm trở thành hiện thực. Dẫu vậy, vẫn rất cần sự quyết liệt cũng như những cách làm đột phá, đưa chính sách đi thẳng vào cuộc sống.