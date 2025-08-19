An cư tại TP.HCM với TT AVIO: Phù hợp với mọi kế hoạch tài chính cá nhân

Từ giấc mơ có nhà thành phố...

Với các gia đình và người trẻ có thu nhập khiêm tốn, căn nhà không chỉ là nơi trú chân - mà là tổ ấm khởi nghiệp, là nền móng để dựng xây tương lai. Ước mơ sở hữu chốn an cư nơi phố thị sôi động luôn cháy âm ỉ, thôi thúc họ không ngừng nỗ lực.

Từ những căn trọ vài chục mét vuông, khát vọng làm chủ một căn hộ hiện đại, giá hợp lý, đủ đầy tiện ích đã trở thành mong muốn chính đáng của rất nhiều người. TT AVIO - với vị trí vàng tại khu Đông TP.HCM - chính là câu trả lời xoa dịu nỗi lo mang tên "giấc mơ có nhà thành phố".

Mức giá căn hộ tại TP.HCM đã vọt lên trung bình 82 triệu đồng/m² (CBRE Q2/2025), sự xuất hiện của tháp Orion - TT AVIO với mức giá chỉ từ 33,6 triệu đồng/m² trở thành một cơ hội hiếm hoi để người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư tại thành phố.

Sở hữu vị trí ngay mặt tiền DT 743C, ngay cạnh Vincom Plaza Dĩ An và kết nối nhanh chóng về các quận trung tâm TP.HCM cũ chỉ trong 30 phút khiến TT AVIO vừa thuận tiện để ở, vừa giàu tiềm năng cho thuê hoặc đầu tư. Khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, TT AVIO được đánh giá là dự án "đón sóng" tăng giá, đặc biệt khi tháp AVIS và ORION lần lượt ghi nhận hơn 1.000 và 500 chủ sở hữu ngay khi vừa ra mắt.

Dù ở phân khúc căn hộ vừa túi tiền nhưng tháp ORION - TT AVIO vẫn chinh phục người mua nhờ chất lượng sống đậm dấu ấn "chuẩn Nhật".

Lễ công bố tháp ORION với hơn 1.000 khách hàng tham dự và ghi nhận hơn 500 căn hộ đã có chủ sở hữu

Công viên đa thế hệ Amazone Park là tiện ích độc đáo kết nối cảm xúc đa thế hệ trong gia đình

Dù sở hữu nhiều giá trị vượt trội, Orion vẫn duy trì mức giá dễ tiếp cận. Liên doanh Nhật Bản không chỉ bán một căn hộ, mà còn mang đến cơ hội sống đẹp, sống đủ đầy giữa trung tâm TP.HCM mới - nơi những chủ nhân luôn mang trong mình tâm thế tiên phong.

... Đến "đặc quyền đàm phán" khó xuất hiện thêm lần nào trên thị trường

Giá bán hợp lý và những giá trị "độc bản" chưa phải là tất cả tại TT AVIO. Điều khiến người mua luôn sẵn sàng "rút hầu bao" với căn hộ tại đây còn bởi chính sách tài chính ưu đãi đặc biệt cho cư dân của mình. Chính sách "đặc quyền thanh toán - One on One" của Liên danh Nhật một lần nữa "dậy sóng" thị trường bất động sản quý 3/2025.

Theo đó, mỗi căn hộ Orion là một cơ chế đàm phán 1:1 dành riêng cho từng khách hàng. Mỗi người đều có cơ hội sở hữu căn hộ tại TT AVIO linh hoạt theo thu nhập hằng tháng của bản thân và kế hoạch tài chính của gia đình.

Liên doanh Nhật Bản công bố 2 chính sách linh hoạt để khách hàng lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính cá nhân khi lựa chọn mua căn hộ TT AVIO.

TT AVIO mang đến đặc quyền đàm phán thanh toán với những chính sách tài chính 'đo ni đóng giày" cho từng khách hàng

Thứ nhất: chính sách chỉ góp 9 triệu đồng/tháng không cần vay ngân hàng Khách hàng đóng 20% trong 6 tháng, đến thời điểm ký HĐMB đóng thêm 10%, sau đó trả góp 9 triệu đồng mỗi tháng đến ngày nhận nhà. Số tiền được trực tiếp trừ vào giá trị căn hộ, không vay, không áp lực lãi suất, thảnh thời dòng tài chính cá nhân.

Đối với những người có nhu cầu mua nhưng không chứng minh được thu nhập hoặc đã vay nhưng muốn mua thêm bất động sản thì chính sách góp 9 triệu đồng/tháng của tháp Orion - TT AVIO đem lại cơ hội rất lớn để sở hữu thêm tài sản mà không bị ràng buộc bởi các điều kiện đi kèm.

Khách hàng có thể đàm phán thêm với chính sách này bằng phương án thanh toán theo dòng tiền chủ động, một hình thức tích lũy cá nhân khi thanh toán nhiều hơn 9 triệu đồng/tháng sẽ được hưởng mức chiết khấu 9%/năm.

"9 triệu đồng là mức cố định người mua phải đóng theo tháng. Tuy nhiên, nếu khách hàng có thêm tài chính có thể nâng mức trả hằng tháng lên 20 hay 30 triệu đồng. Khi đó, Liên doanh Nhật sẽ tính lãi 9%/năm trên số tiền khách hàng trả dư trong thời điểm góp. Như vậy, vừa được góp rất nhẹ nhàng, người mua còn nhận số lãi trên dòng tiền dư của mình, cao hơn tiền lãi gửi ngân hàng hàng tháng", đại diện Liên danh Nhật cho biết.

Thứ hai: chính sách cho khách hàng lựa chọn vay ngân hàng để mua căn hộ. Khách chỉ cần thanh toán 20% và không phải thanh toán thêm trong 30 tháng tiếp theo.

Lợi ích của phương thức này là khách hàng hoàn toàn có thể chủ động dòng tiền trong suốt thời gian nhận nợ. Sau khi nhận nhà, chủ nhân tháp Orion - TT AVIO có thể cho thuê căn hộ "liền tay". Số tiền thuê này đóng tiếp vào khoản vay ngân hàng, rất dễ thở với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Với chính sách tài chính đặc biệt "đàm phán thanh toán - One on One" tại TT AVIO, giấc mơ có nhà thành phố không còn quá xa vời với những người trẻ, gia đình trẻ.

* Góp 9 triệu đồng/tháng* trong vòng 24 tháng tiếp theo kể từ đợt thanh toán thứ 5 (sau khi đã thanh toán 30% giá trị) và không áp dụng căn hộ 1 phòng ngủ - 1 WC, căn Shophouse.