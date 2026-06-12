Ăn cua sống, uống nước biển sống sót sau 7 ngày lênh đênh

Theo báo Pengbo News, ông Qin, một du khách 39 tuổi từ khu tự trị Quảng Tây Choang, kể lại rằng mình đã bị sóng lớn cuốn xuống nước khi đang đi dạo trên bãi biển ở Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam.

Ông Qin trước đó chưa từng bơi ở biển. Ông mang theo thiết bị cứu sinh nào, và cũng không thể gọi điện cầu cứu vì điện thoại di động bị mất.

Ông đã cởi quần, giày, đồng hồ và nhẫn để giảm bớt độ nặng khi đang trôi dạt. Ngày hôm sau, ông gặp một chiếc phao, vì vậy ông đã trèo lên đó và ở đó cho đến khi được cứu.

Vào ngày thứ 3, ông Qin nhận ra mình đang ở eo biển Quỳnh Châu nằm giữ Hải Nam và Quảng Đông. Có nhiều phà qua lại nhưng không ai phát hiện ra ông.

Ông Qin trả lời phỏng vấn báo chí ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Qin kể rằng 2 ngày tiếp theo là khó khăn nhất. Vì quá đói, ông đã phải ăn sống khoảng 80 con cua nhỏ, uống nước biển và cả nước tiểu. Ông thậm chí còn bị ảo giác.

Đến ngày thứ bảy, ông Qin may mắn được hai ngư dân từ huyện Trừng Mại (Hải Nam) phát hiện. Khi họ chìa ra một cây gậy gỗ, ông Qin đang trong cơn mê sảng còn nghĩ rằng mình đang chạm vào khung cửa và được bạn bè mời đi ăn tối.

Hai ngư dân giúp ông giữ ấm, sơ cứu các vết thương và đưa người đàn ông may mắn vào bờ và đến bệnh viện.

Pengbo News dẫn lời ông Qin nói: “Khi ở dưới biển, tôi tự nhủ mình không được chết trong vô danh”. Ông nói khi bình phục sẽ đến thăm hai ân nhân cứu mạng.

Các bác sĩ cho hay ông bị mất nước nghiêm trọng và một vùng da lớn bị mưng mủ, nhưng tình trạng hiện đã ổn định. Ông cũng bị viêm tiêu hóa, có thể vì ăn cua sống, nhưng bác sĩ cho rằng nếu không ăn thì có lẽ ông đã mất mạng.