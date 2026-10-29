An Cường - Central - Thắng Lợi Homes kick-off The Win City, khuấy động thị trường phía tây

Sự kiện giới thiệu những điểm nhấn mới về quy hoạch, trải nghiệm sản phẩm và chính sách tài chính, mở cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên với khoản thanh toán ban đầu từ 160 triệu đồng.

Rise to Zenith - Hội tụ sức mạnh, tăng tốc chinh phục thị trường cuối năm

Lấy cảm hứng từ hành trình vươn đến đỉnh cao chiến thắng, "Rise to Zenith - Định danh thiên đỉnh, định tầm vị thế" đánh dấu giai đoạn The Win City tập trung nguồn lực phân phối, tăng tốc kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026. Sự hội quân của 35 đại lý chiến lược thể hiện quyết tâm mở rộng mạng lưới tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm đến gần hơn với nhu cầu an cư thực tế.

Sự kiện Rise to Zenith quy tụ 1.200 chiến binh kinh doanh từ 35 đại lý chiến lược, chính thức kích hoạt chiến dịch

Điểm nhấn của lễ kích hoạt chiến dịch là phần chia sẻ từ Chủ đầu tư về chiến lược bán hàng 3-6-9, làm nổi bật những giá trị độc bản của The Win City với 3 lợi thế khác biệt, 6 yếu tố kích hoạt tăng giá và 9 luận điểm bán hàng chủ chốt. Cùng với đó, những thông tin mới về quy hoạch, sản phẩm và chính sách tài chính được công bố, tiếp thêm động lực cho hoạt động phân phối giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Thanh Quyền - Chủ tịch Thắng Lợi Group, Thành viên HĐQT Gỗ An Cường, chia sẻ những điểm đột phá của dự án The Win City tại sự kiện

Đằng sau chiến lược phát triển The Win City là sự cộng hưởng sức mạnh của bộ ba Chủ đầu tư Gỗ An Cường - Central - Thắng Lợi Homes, kết hợp thế mạnh vật liệu và giải pháp nội thất, năng lực xây dựng cùng kinh nghiệm phát triển bất động sản. Đây là nền tảng để dự án theo đuổi định vị "Căn hộ cao cấp - Giá quốc dân", cân bằng giữa chất lượng sản phẩm, khả năng chi trả và giá trị sống lâu dài, đặc biệt dành cho những gia đình trẻ đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên.

The Win City: Sức hấp dẫn từ khu đô thị cao tầng đầu tiên giữa lõi công nghiệp cửa ngõ tây Sài Gòn

Tọa lạc trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, cách nút giao Vành đai 3 TP.HCM khoảng 5 phút di chuyển, The Win City nằm tại cửa ngõ 39 khu công nghiệp phía Tây Sài Gòn, nơi tập trung nhu cầu an cư của các gia đình trẻ, chuyên gia, kỹ sư và người lao động.

Trên quy mô 13,18 ha với 3 phân khu, 18 tòa tháp và gần 6.000 căn hộ, The Win City được phát triển theo mô hình One Stop Living Hub với hơn 100 tiện ích. Nổi bật là hệ thống giáo dục Win Edu, chăm sóc sức khỏe Win Mec, hồ bơi Olympic Maximus dài 50 m và Victory Central Park rộng khoảng 5.500 m².

Hướng đến nhu cầu ở thực, dự án chú trọng thiết kế căn hộ tối ưu công năng, kết hợp hệ tiện ích phục vụ học tập, chăm sóc sức khỏe, vận động và giải trí, kiến tạo môi trường sống phù hợp với nhiều thế hệ cư dân.

Một trong những thông tin đáng chú ý tại sự kiện là việc giới thiệu thiết kế kiến trúc mới của phân khu A - Prime Majestic, được định vị là phân khu cao cấp với bốn giá trị cốt lõi: "Biểu tượng - Độc bản - Bền vững - Đáng sống".

Prime Majestic có concept kiến trúc "The Woven Diamond - Kim cương đan kết" - lấy cảm hứng từ hình tượng kim cương và nghệ thuật đan lát truyền thống Việt Nam, kết hợp tinh thần hiện đại với bản sắc văn hóa. Điểm nhấn là tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark 42 tầng, tích hợp không gian thương mại, cảnh quan xanh và các giải pháp thiết kế bền vững, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới tại cửa ngõ tây thành phố.

Phân khu cao cấp Prime Majestic mang dấu ấn kiến trúc “The Woven Diamond - Kim cương đan kết”, nổi bật với tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark 42 tầng

Tiếp nối dấu ấn của Thắng Lợi Homes Gallery, Victory Gallery dự kiến chính thức khai trương ngày 15.11.2026 tại tầng 6 tháp Victory Hermes, ngay trên công trình The Win City, với triển lãm "The Art of Coming Home - Nghệ thuật trở về". Đây là Gallery "độc bản" tại Tây Thành Phố: gallery trên cao cao nhất, số lượng căn hộ hoàn thiện nhiều nhất và hành trình trải nghiệm dài nhất của chủ đầu tư.

Được định vị là không gian trải nghiệm căn hộ trên cao đầu tiên và "độc bản" tại tây thành phố, Victory Gallery tạo dấu ấn với bộ sưu tập "24 căn hộ - 24 phong cách sống định vị chủ nhân".

Sự kết hợp giữa năng lực xây dựng của Central, giải pháp nội thất từ Gỗ An Cường và kinh nghiệm phát triển sản phẩm của Thắng Lợi Homes góp phần hiện thực hóa không gian trải nghiệm, giúp khách hàng hình dung rõ hơn về tổ ấm tương lai.

Màn trình diễn công bố Victory Gallery - “The Art of Coming Home - Nghệ thuật trở về”, một điểm nhấn trải nghiệm sản phẩm tại The Win City

Bên cạnh những điểm nhấn về quy hoạch và trải nghiệm, The Win City giới thiệu rổ hàng nhà đầu tiên với mức giá từ 32,9 triệu đồng/m², cùng khoản thanh toán ban đầu từ 10% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 160 triệu đồng.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn các phương án tài chính linh hoạt như giãn tiến độ thanh toán gần 4 năm, chỉ thanh toán 15% đến khi nhận nhà hoặc được hỗ trợ 100% lãi suất, tùy chính sách áp dụng. Những giải pháp này hướng đến giảm áp lực tài chính ban đầu, giúp người mua chủ động cân đối dòng tiền trong hành trình sở hữu nhà.

Với lợi thế vị trí, hệ tiện ích tích hợp, sản phẩm hiện hữu và chính sách tài chính linh hoạt, The Win City tiếp tục cụ thể hóa định vị "Căn hộ cao cấp - Giá quốc dân", hướng đến thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu an cư và khả năng chi trả, đưa mục tiêu sở hữu căn nhà đầu tiên tại cửa ngõ tây thành phố trở nên khả thi hơn.