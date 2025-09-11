‘Ăn đậm, thở thơm’ cùng TheraBreath: Từ văn hóa ẩm thực đến giải pháp y khoa

Ẩm thực đậm vị và nỗi lo hơi thở

Mỗi món ăn Việt đều gắn liền với sự tinh tế trong cách chế biến, sử dụng nhiều loại gia vị tạo nên hương vị đặc trưng. Một bát bún riêu, đĩa bún đậu mắm tôm hay nồi cá kho làng quê… không chỉ để no bụng, mà còn là ‘sự kết nối’ văn hóa và ký ức của biết bao người con Việt Nam.

Càng nhiều gia vị đặc trưng, món ăn càng đậm đà và mùi cũng càng nồng. Hành, tỏi, mắm tôm, cá khô… vốn là ‘linh hồn’ của ẩm thực Việt, nhưng cũng thường để lại hơi thở nặng mùi sau bữa ăn, khiến nhiều người ngại ngần khi bước vào phòng họp, trò chuyện là cùng đồng nghiệp hay hẹn hò.

Ẩm thực Việt vốn đa dạng và đặc trưng bởi mùi vị đậm đà

Tính trên bình diện toàn cầu, Frontiers in Oral Health (2025) ghi nhận tỷ lệ hôi miệng dao động 22-50%, trong đó 85-90% originate từ vấn đề khoang miệng. Tại Mỹ, theo eMedicine (2023), khoảng 50-65% người trưởng thành từng gặp hơi thở khó chịu, trong đó con số lên đến 65 triệu người Mỹ từng trải qua tình trạng này.

Các mẹo ‘chữa cháy’ như nhai bạc hà, uống trà xanh hoặc súc miệng bằng nước muối có thể giảm nhẹ mùi tạm thời, nhưng không thể giải quyết tận gốc và không phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tình huống ‘ăn ngon mà ngại nói’ đã trở thành nỗi muộn phiền thường trực, đặc biệt với người trẻ đô thị. Vì vậy, một giải pháp khoa học và bền lâu là điều cần thiết hơn bao giờ hết để bảo vệ sự tự tin sau bữa ăn.

‘Vị ngon nồng đậm, hơi thở lưu mùi’ - cần một phương pháp khoa học để gỡ vướng

Giải pháp chuẩn y khoa từ TheraBreath

Chuyên gia TS.BS Harold Katz (người Mỹ-PV) đã sáng tạo ra dòng nước súc miệng TheraBreath với mong muốn xử lý nguyên nhân gốc rễ, thay vì chỉ che giấu mùi khó chịu.

Công nghệ OXYD-8® được ứng dụng như nền tảng: Đây là hợp chất oxychlor có nguồn gốc từ sodium chlorite, có tác dụng cân bằng pH trong khoang miệng và trung hòa các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi (VSCs) - nguyên nhân chính gây mùi. OXYD-8® không cay rát, tiêu diệt có chọn lọc vi khuẩn gây hôi miệng, không gây mất cân bằng hệ vi sinh, an toàn với người đang niềng răng hoặc có vùng hầu họng nhạy cảm.

TheraBreath - giải pháp y khoa giúp loại bỏ mùi sau những bữa ăn đậm vị.

Với cơ chế khoa học này, TheraBreath nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu nước súc miệng tăng trưởng nhanh bậc nhất tại Mỹ, trước khi được tập đoàn Church & Dwight mua lại với giá 580 triệu USD năm 2021. Sản phẩm hiện đã mở rộng tới nhiều thị trường quốc tế, ghi dấu nhờ khả năng giúp người dùng ăn uống đậm vị mà vẫn giữ hơi thở thơm mát lâu dài.

Thông qua thông điệp của TheraBreath không chỉ giúp hãng trở thành bán chạy, mà còn kiến tạo một thói quen: ‘Súc miệng sau ăn như một bước chăm sóc y khoa hiện đại’.

Đối với người Việt, lợi thế của TheraBreath chính là khả năng ‘xử lý ngay lập tức’ những mùi vị quen thuộc của ẩm thực truyền thống. Người dùng không cần kiêng khem, có thể thoải mái thưởng thức món ăn - từ hành, tỏi, mắm tôm đến cá khô - và chỉ mất vài phút để lấy lại sự tự tin.

Từ bữa cơm vỉa hè đến mạng xã hội, thông điệp ‘ăn đậm, thở thơm’ đang trở thành xu hướng văn minh được nhiều người trẻ chia sẻ.

Sự kết hợp giữa giá trị văn hóa (tôn vinh ẩm thực đậm đà) và chuẩn sống hiện đại (hơi thở sạch, chăm sóc khoa học) giúp thông điệp ‘Ăn đậm, thở thơm’ được tiếp nhận tự nhiên. Không chỉ là một slogan quảng bá, đó đang dần trở thành thói quen tiêu dùng văn minh, nơi người Việt vừa giữ trọn bản sắc ẩm thực, vừa tự tin giao tiếp trong cuộc sống hiện đại.

Nước súc miệng TheraBreath được phát triển bởi Tiến sĩ Harold Katz - nha sĩ kiêm nhà vi khuẩn học. Hiện nay, TheraBreath là thương hiệu nước súc miệng tăng trưởng nhanh bậc nhất trong phân khúc alcohol-free mouthwash. Thương hiệu từng được vinh danh trong danh sách Inc. 5000 với mức tăng trưởng doanh thu 106% trong 3 năm. Vừa qua, thương hiệu chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với đại sứ thương hiệu Ca nương Kiều Anh. Với công năng vượt trội, nước súc miệng TheraBreath nhanh chóng tạo nên cơn sốt cho người tiêu dùng Việt. Thông tin sản phẩm: https://therabreath.vn



