Ấn Độ bác bỏ cáo buộc đứng sau các vụ ám sát ở nước ngoài

Theo tường thuật của The Guardian ngày 4.4, các cuộc phỏng vấn với sĩ quan tình báo ở Ấn Độ và Pakistan, cũng như tài liệu được các nhà điều tra Pakistan chia sẻ, đã làm sáng tỏ cách một cơ quan tình báo hải ngoại của Ấn Độ bị cho là đã bắt đầu thực hiện các vụ ám sát ở nước ngoài, kể từ khi New Delhi bắt đầu cách tiếp cận cứng rắn hơn về an ninh quốc gia sau năm 2019.

Cơ quan tình báo Ấn Độ trong cáo buộc nói trên có tên là "Research & Analysis Wing" (RAW, tạm dịch: Cánh Nghiên cứu và Phân tích) nằm dưới sự quản lý trực tiếp của văn phòng thủ tướng Ấn Độ.

Một cửa khẩu giữa Ấn Độ và Pakistan AFP

Các cáo buộc mới liên quan gần 20 vụ giết người ở Pakistan, do các tay súng không rõ danh tính thực hiện kể từ năm 2020.

Theo The Guardian dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra Pakistan, các vụ ám sát này được dàn dựng bởi các đơn vị tình báo Ấn Độ mà phần lớn hoạt động tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Các đơn vị này bị cáo buộc đã trả hàng triệu rupee cho tội phạm hoặc người nghèo ở Pakistan để họ ra tay giết người. Tình báo Ấn Độ cũng bị cáo buộc đã tuyển dụng các tay súng để thực hiện việc ám sát, khiến họ tin rằng họ đang giết "những kẻ ngoại đạo".

Theo The Guardian dẫn lời 2 sĩ quan tình báo Ấn Độ, RAW chuyển sang tập trung vào những mục tiêu ở nước ngoài sau vụ tấn công Pulwama năm 2019, khi một kẻ đánh bom liều chết nhắm vào một đoàn xe quân sự ở khu vực Ấn Độ quản lý thuộc vùng Kashmir, giết chết 40 người. Nhóm Jaish-e-Mohammed tại Pakistan đã nhận trách nhiệm. Theo tờ báo Anh, một sĩ quan tình báo Ấn Độ nói: "Sau Pulwama, cách tiếp cận đã thay đổi nhằm nhắm vào các phần tử bên ngoài đất nước trước khi chúng có thể tiến hành một cuộc tấn công hoặc tạo ra bất kỳ sự xáo trộn nào". Người này còn nói việc tiến hành các hoạt động như vậy "cần có sự chấp thuận từ cấp cao nhất của chính phủ" ở New Delhi.

Tất cả thông tin cáo buộc và tiết lộ trên đều không thể xác minh độc lập

Các quan chức cấp cao từ 2 cơ quan tình báo khác nhau ở Pakistan cho biết họ nghi ngờ Ấn Độ có liên quan đến tới 20 vụ giết người kể từ năm 2020. Họ chỉ ra bằng chứng điều tra chưa từng được tiết lộ trong 7 vụ. The Guardian đã xem các tài liệu này nhưng không thể xác minh chúng một cách độc lập.

Trả lời The Guardian, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ tất cả các cáo buộc, nhắc lại tuyên bố trước đó rằng đây là hành động "tuyên truyền sai trái và ác ý chống lại Ấn Độ". Họ cũng nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar rằng các vụ giết người có chủ đích ở các quốc gia khác "không phải là chính sách của chính phủ Ấn Độ".