Ấn Độ cấm mua thiết bị Trung Quốc để sản xuất UAV quân sự?

Reuters ngày 8.8 dẫn lời các quan chức trong ngành quốc phòng và công nghiệp của Ấn Độ tiết lộ chính quyền nước này đã cấm các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự nội địa sử dụng linh kiện của Trung Quốc vì lo ngại an ninh.



UAV Rustom II của Ấn Độ CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ

Lệnh cấm được cho là đã được thực thi trong vài tháng gần đây vì các lãnh đạo ngành an ninh Ấn Độ lo ngại rằng các bộ phận do Trung Quốc sản xuất - như bộ phận liên lạc, camera, truyền phát vô tuyến và phần mềm điều hành - có thể được sử dụng để thu thập tình báo.

Theo biên bản 2 cuộc họp hồi tháng 2 và tháng 3, các quan chức quân sự Ấn Độ đã nói với các nhà thầu sản xuất UAV rằng thiết bị và bộ phận từ "các nước có chung biên giới trên bộ với Ấn Độ" sẽ không được chấp nhận vì lý do an ninh. Một biên bản nêu rằng các hệ thống phụ này có "những lỗ hổng an ninh" gây tổn hại dữ liệu quân sự quan trọng nên các nhà cung cấp UAV cần công khai nguồn gốc bộ phận của sản phẩm.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ấn Độ nói rằng quốc gia được ám chỉ theo biên bản nói trên là Trung Quốc, đồng thời thừa nhận ngành công nghiệp của Ấn Độ đã trở nên phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ và phía Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin nói trên.

Ấn Độ đã dần dần hạn chế nhập khẩu UAV giám sát từ năm 2020. Trong khi đó, quốc hội Mỹ hồi năm 2019 cấm Lầu Năm Góc mua hoặc sử dụng UAV và thiết bị do Trung Quốc chế tạo.

Chính phủ Ấn Độ đã tìm cách xây dựng năng lực UAV để đối phó với các mối đe dọa. Nước này dành ra 1.600 tỉ rupee (19,77 tỉ USD) cho việc hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 75% dành cho ngành công nghiệp nội địa.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng lệnh cấm linh kiện Trung Quốc khiến các nhà sản xuất phải tìm nguồn thay thế từ nơi khác, làm gia tăng chi phí sản xuất UAV quân sự. Lãnh đạo một nhà cung cấp UAV cho quân đội Ấn Độ cho biết 70% hàng hóa trong chuỗi cung ứng được sản xuất tại Trung Quốc.

Ấn Độ thiếu năng lực sản xuất một số loại UAV và phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài đối với một số bộ phận hoặc cả hệ thống. Các chương trình phát triển UAV nội địa tiêu biểu đã bị chậm tiến độ nhiều năm. Để khỏa lấp khoảng trống, Ấn Độ thông báo hồi tháng 6 rằng sẽ mua 31 UAV MQ-9 của Mỹ với giá hơn 3 tỉ USD.