Ấn Độ diệt máy bay cảnh báo sớm, chiến đấu cơ JF-17 của Pakistan?

Bài báo dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Pakistan buộc phải lùi bước sau khi không quân Ấn Độ (IAF) thực hiện 4 đợt không kích lớn vào đêm 10.5, gây thiệt hại lớn cho các căn cứ không quân, trang thiết bị và hệ thống phòng không của đối phương.

Trước đó, Ấn Độ phát động chiến dịch mang tên Sindoor, tuyên bố đã phá hủy 9 "trại khủng bố" ở Pakistan vào sáng sớm 7.5, hai tuần sau khi New Delhi cáo buộc Islamabad đã hậu thuẫn cho một cuộc tấn công khủng bố ở phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Phía Pakistan tuyên bố đã bắn rơi 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ ở phía lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát trong ngày 7.5.

Theo báo Hindustan Times, Pakistan phát động chiến dịch Bunyanum Marsoos nhằm trả đũa Ấn Độ vào lúc 1 giờ sáng ngày 10.5, với mục tiêu được cho là sẽ phá hủy các căn cứ không quân của Ấn Độ trong vòng 48 giờ.

Pakistan phát động chiến dịch Bunyanum Marsoos vào lúc 1 giờ sáng ngày 10.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Tuy nhiên, chiến dịch này chỉ chỉ kéo dài đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày vì Ấn Độ phản công dữ dội bằng hàng loạt tên lửa không đối đất.

Các nguồn tin cho biết các máy bay chiến đấu Ấn Độ đã phóng tên lửa chính xác tấn công Pakistan 4 lần vào ngày 10.5, trong đó đợt tấn công đầu tiên sử dụng tên lửa SCALP từ máy bay Rafale và tên lửa Brahmos từ SU-30 MKI đã phá hủy mạng lưới chỉ huy - kiểm soát không quân phía bắc tại căn cứ không quân Nur Khan.

Đợt tấn công cuối cùng nhắm vào các căn cứ không quân Jacobabad và Bholari, nhưng đến thời điểm đó, Pakistan đã lùi bước và phải nhờ đến sự can thiệp của Mỹ để ngừng bắn. Các nguồn tin cho biết không quân Pakistan gần như không thể cất cánh vào ngày 10.5.

Theo Hindustan Times, tổ hợp phòng không S-400 của Ấn Độ trong chiến dịch Sindoor đã phá hủy một máy bay cảnh báo sớm trên không SAAB-2000 của Pakistan ở khoảng cách 315 km, sâu trong lãnh thổ Pakistan. Không quân Ấn Độ cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay vận tải hạng trung C-130 J, một máy bay JF-17 và hai máy bay chiến đấu F-16 trên mặt đất và trên không.

Bài báo cũng dẫn ác nguồn tin cho biết vào ngày 10.5, UAV tự sát HARPY và tên lửa của Ấn Độ đã phá hủy 2 tổ hợp phòng không của Pakistan do Trung Quốc san xuất là LY-80 và HQ-9. Pakistan và Ấn Độ chưa có bình luận về thông tin trên tờ Hindustan Times, và luôn bác bỏ cáo buộc do Ấn Độ đưa ra về việc hỗ trợ khủng bố.