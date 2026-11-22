Ấn Độ nhức đầu vì lúa gạo khi sản lượng đứng đầu thế giới

Ngày nay, Ấn Độ đã trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thành công đó lại đang tạo ra một vấn đề mới.