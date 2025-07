Ấn Độ, Philippines lần đầu tuần tra chung ở Biển Đông

Trong một thông cáo báo chí, quân đội Philippines ngày 31.7 mô tả các hoạt động hợp tác hàng hải này là "những hoạt động quan trọng giữa các quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực".

Cuộc tập trận được lên kế hoạch trùng với chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., theo South China Morning Post.

Tàu tiếp tế INS Shakti của Hải quân Ấn Độ ẢNH: REUTERS

Hạm đội phương Đông của Ấn Độ, bao gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Mysore, tàu hộ tống chống ngầm INS Kiltan và tàu tiếp tế INS Shakti đã cập cảng Manila (Philippines) hôm 30.7 để chuẩn bị cho cuộc tuần tra chung từ ngày 4 - 8.8, theo USNI News. Trong đó, tàu INS Mysore dài 163 m của Ấn Độ được trang bị tên lửa BrahMos với tầm bắn lên tới 800 km.

Tại lễ đón tàu Ấn Độ cập cảng Manila, Chuẩn Đô đốc Susheel Menon, chỉ huy Hạm đội phương Đông của Hải quân Ấn Độ, đã cảm ơn chính phủ Philippines vì sự đón tiếp nồng hậu. "Chúng tôi vô cùng mong đợi cơ hội này. Hai quốc gia chúng ta chia sẻ những giá trị và lợi ích chung, đặc biệt là về an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông Menon nói.

Trong thời gian ở Philippines, Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia vào nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn với Philippines nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác và thúc đẩy hợp tác hải quân chặt chẽ hơn giữa hai bên.

South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho biết cuộc tuần tra hàng hải phối hợp Ấn Độ - Philippines nằm trong chuỗi hoạt động triển khai hải quân của Ấn Độ đang diễn ra trên khắp Đông Nam Á.

Ông Chris Gardiner, Tổng giám đốc Viện An ninh khu vực (Úc), cho rằng sự hiện diện thường xuyên hơn của Hải quân Ấn Độ sẽ góp phần tạo thế cân bằng và ổn định môi trường hàng hải khu vực.

Trong khi đó, bà Anita Abbott, Chủ tịch Diễn đàn Đổi mới an ninh châu Á - Thái Bình Dương (New Zealand), trả lời tờ This Week in Asia rằng sự xuất hiện gia tăng của Ấn Độ báo hiệu sự chuyển dịch từ hợp tác không thường xuyên với Philippines sang hiện diện nhất quán hơn trong khu vực, đồng thời mở rộng chiến lược "vòng kim cương" về phía đông.