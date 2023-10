Ấn Độ phóng thành công module cho kế hoạch đưa người lên không gian

Tên lửa đẩy đưa module Ấn Độ lên không gian từ bãi phóng trên đảo Sriharikota

ISRO

Theo PTI, sau khi vượt qua vài trục trặc ban đầu, sứ mệnh Gaganyaan, nỗ lực đầu tiên của Ấn Độ nhằm đưa người lên không gian, đã ghi nhận tiến độ tích cực với việc phóng thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên từ đảo Sriharikota trên vịnh Bengal.



Thông qua thành công này, ISRO đạt được mục tiêu của giai đoạn module phi hành đoàn và tách rời module cứu hộ.

Vụ thử hôm 21.10 trên đảo Sriharikota, nơi đặt Trung tâm Không gian Satish Dhawan và cũng là một trong hai bãi phóng vệ tinh của Ấn Độ, bao gồm công đoạn phóng module vào không gian và mang về trái đất để thử nghiệm hệ thống cứu hộ cho phi hành đoàn.

Chủ tịch ISRO S. Somanath cho biết module đã được thu hồi sau khi rơi xuống vịnh Bengal.

Ông Somanath cho hay ban đầu vụ phóng bị hoãn 45 phút so với giờ dự kiến vào sáng 21.10 vì lý do thời tiết. Sau đó, nỗ lực này một lần nữa bị trì hoãn thêm hơn một giờ do vấn đề ở động cơ.

Sau khi được giải quyết, module được phóng thành công vào không gian, mà theo ông Somanath đã mở đường cho các sứ mệnh không người lái khác, bao gồm sứ mệnh đưa robot vào không gian trong năm 2024.

Tháng 9, Ấn Độ phóng thành công sứ mệnh không gian đầu tiên nghiên cứu mặt trời, không đầy 2 tuần sau khi đưa tàu đổ bộ đáp xuống khu vực gần cực nam mặt trăng.

Trong tuần, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố mục tiêu thành lập trạm không gian của Ấn Độ vào năm 2035 và đưa phi hành gia Ấn Độ lên mặt trăng năm 2040.

Hoạt động tích cực từ thập niên 1960, Ấn Độ đã tự phóng vệ tinh cho nước này và cho các nước khác. Năm 2014, ISRO đưa một vệ tinh vào quỹ đạo xung quanh sao Hỏa.

New Delhi đang lên kế hoạch triển khai sứ mệnh đầu tiên của Ấn Độ lên Trạm Không gian Quốc tế vào năm sau, theo chương trình hợp tác với Mỹ.