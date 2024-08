Ấn Độ trình làng tàu ngầm hạt nhân thứ hai

Theo The Hindu, Hải quân Ấn Độ ngày 29.8 đã tổ chức lễ ra mắt và biên chế tàu ngầm INS Arighaat tại thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh (Ấn Độ). Trong sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh phát biểu rằng tàu INS Arighaat thuộc lớp Arihant sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, giúp thiết lập sự cân bằng chiến lược và hòa bình trong khu vực, đồng thời đóng vai trò quyết định trong an ninh của đất nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại sự kiện ra mắt tàu ngầm INS Arighaat ở thành phố Visakhapatnam thuộc bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) ngày 29.8.2024

ẢNH: ANI

Sự hiện diện của cả INS Arighaat và thế hệ tiền nhiệm INS Arihant sẽ góp phần tăng cường sức mạnh bộ 3 hạt nhân của Ấn Độ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Singh khen ngợi Hải quân Ấn Độ, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và các ngành công nghiệp khác vì sự chăm chỉ và phối hợp trong việc hiện thực hóa năng lực này. Ông cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) đã nhận được sự thúc đẩy to lớn thông qua dự án này và tạo ra nhiều việc làm mới.



Trong quá trình đóng tàu INS Arighaat, Ấn Độ đã điều đội ngũ có tay nghề cao, ứng dụng nhiều công nghệ thiết kế và sản xuất tiên tiến, nghiên cứu và phát triển chi tiết, sử dụng vật liệu đặc biệt và kỹ thuật phức tạp.

Điểm khác biệt của tàu ngầm lần này là sở hữu các hệ thống và thiết bị nội địa được các nhà khoa học, ngành công nghiệp và quân nhân Hải quân Ấn Độ lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất và tích hợp. Do đó, INS Arighaat được đánh giá là có năng lực tiên tiến hơn đáng kể so với tàu tiền nhiệm INS Arihant.

Nghi lễ trước khi hạ thủy tàu ngầm lớp Scorpene thứ ba INS Karanj tại Mumbai, Ấn Độ vào ngày 31.1.2018 ẢNH: REUTERS

Theo India Express, tàu ngầm hạt nhân INS Arighat nặng 6.000 tấn, được trang bị tên lửa K-15 do Ấn Độ tự sản xuất có tầm bắn hơn 700 km. Giống như tàu INS Arihant, INS Arighat cũng được trang bị lò phản ứng nước áp lực với công suất 83 MW cho phép tàu có thể lặn lâu hơn so với tàu ngầm thông thường. Do khó bị phát hiện, tàu ngầm hạt nhân sẽ tăng cường khả năng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa khi cần thiết của Ấn Độ.

Dự án đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant được khởi xướng cách đây hơn 3 thập niên với sự hỗ trợ của Nga cùng các công ty tư nhân và cơ sở nghiên cứu. Con tàu đầu tiên trong lớp này được đưa vào biên chế Hải quân Ấn Độ vào tháng 8.2016 và đã thực hiện chuyến tuần tra đầu tiên vào năm 2018.

Theo kế hoạch, sau khi đưa vào biên chế đầy đủ 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant, Ấn Độ sẽ tiến hành phát triển và đóng lớp tàu ngầm mới, với khả năng mang tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn 3.000 km và có nhiều ống phóng tên lửa hơn.