An Đông Plaza tăng mạnh giá thuê quầy nhưng không làm hợp đồng bảo đảm

Tiền thuê sạp tăng 25%, nhưng không làm hợp đồng

Ngày 9.2, phản ánh đến Báo Thanh Niên, loạt thương nhân đang kinh doanh tại An Đông Plaza (của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza, thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cho biết cảm thấy bất an khi tiếp tục kinh doanh, trả tiền thuê mặt bằng tại đây mà không có bất kỳ hợp đồng ràng buộc nào.

Mua bán kinh doanh tại An Đông Plaza ế ẩm từ sau 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát NG.NG

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Thu, kinh doanh quần áo tại gian hàng LB-13 cho biết: Thời hạn quầy sạp của bà hết hạn sang nhượng ngày 12.1.2023. Tại thời điểm đó, Ban quản lý An Đông Plaza gửi thông báo cho biết, An Đông Plaza không cho thương nhân sang nhượng 5 năm (60 tháng) như trước với giá 1,875 tỉ đồng (trung bình 31,25 triệu đổng/tháng). Lý do, công ty không thể công chứng được và chuyển sang hình thức cho thương nhân thuê sạp thu tiền từng tháng 1 trong vòng 6 tháng, đặt cọc trước 2 tháng. Giá cho thuê là 41,6 triệu đồng/tháng. Như vậy, nếu so với giá thuê cũ, giá thuê mới cao hơn gần 10 triệu đồng/tháng (tăng 25%).

Vấn đề bà Thu và các thương nhân phản ánh là, tuy đóng tiền thuê sạp cao hơn 25% so với giá cũ, nhưng giữa bên cho thuê và bên thuê không có bất kỳ giấy tờ hợp đồng giao kết nào cả. Thậm chí, tiền đặc cọc mỗi sạp hơn 62 triệu đồng (2 tháng) vẫn không có hợp đồng thỏa thuận nào. Chỉ có phiếu thu in từ máy ra, trên phiếu thu có chữ ký, không ghi rõ tên người nhận tiền. "Vì ban quản lý hối thúc, không đóng tiền sẽ không thể tiếp tục kinh doanh, thời điểm đó lại rơi vào tháng trước Tết Nguyên đán, nên tôi phải đóng cả tiền cọc lẫn tiền thuê hơn 100 triệu đồng mà không có tờ giấy nào ngoài tờ phiếu thu đóng mộc vuông của Ban quản lý An Đông Plaza", bà Thu cho biết.

Tương tự, bà Diệp Thị Hương Mai, kinh doanh giày dép tại gian hàng TJ-21 cũng cho biết, bà có nhận thông báo đến nhận giá mới. Thời hạn hợp đồng sang nhượng 5 năm của bà sẽ hết hạn vào 21.4 tới. "Tôi không rõ Ban quản lý An Đông Plaza dựa vào đâu để đưa ra mức giá cho thuê cao đến vậy. Hiện nay, kinh doanh rất khó khăn, chúng tôi còn mong được sang nhượng quầy để ổn định chỗ kinh doanh, đặc biệt để yên tâm đầu tư mua hàng vào. Nay giá cho thuê tự động tăng cao hơn 25%, phía Ban quản lý không một lời bàn bạc, trao đổi với thương nhân, những người từng gắn bó lâu dài với công ty. Đóng tiền, thuê sạp cũng không có tờ giấy nào...?", bà Hương Mai băn khoăn.

Không ai bảo đảm để làm ăn lâu dài

Thương nhân đến văn phòng Ban quản lý An Đông Plaza nghe thông báo giá cho thuê sạp tăng 25% so giá cũ THƯƠNG NHÂN CUNG CẤP

Chiều 8.2, Giám đốc An Đông Plaza, bà Trần Thị Thanh Thúy có tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi với các thương nhân. Theo bà Thúy, sẽ có mức giá cho thuê mới do cấp trên đưa xuống, bà và Ban quản lý trung tâm thương mại chỉ thực hiện.



Bà Lý Cẩm Nhung kinh doanh giày dép bổ sung: Việc sang nhượng hay thuê phải có hợp đồng rõ ràng, thời gian sau 6 tháng giá thuê có thay đổi hay không. Hiện tại đã tăng đến 25%, một mức tăng quá lớn trong bối cảnh mua bán ế chưa từng thấy thế này. Ngoài ra, chúng tôi lo lắng vì hết 6 tháng, công ty lại báo tăng tiếp hoặc không có bất kỳ điều gì bảo đảm cho chúng tôi kinh doanh an toàn. Đó là lo lắng lớn nhất.