An Giang: 23 cây xăng ngưng hoạt động vì hết xăng, không có nhân viên phục vụ

Chiều 8.2, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã yêu cầu các Đội QLTT phối hợp lực lượng chức năng các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh tăng cường kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo Cục QLTT tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp đầu mối, 16 tổng đại lý và 489 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trước tình hình cung ứng xăng dầu đang diễn biến hết sức phức tạp, thời gian qua, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chưa đúng quy định, gây nhiều bức xúc cho dư luận và khó khăn trong công tác quản lý.

Cụ thể, từ ngày 29.1 đến ngày 7.2, qua kiểm tra của Cục QLTT tỉnh, có 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở 5 huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Thành, Châu Phú và An Phú ngưng hoạt động. Lý do các cửa hàng treo biển “hết xăng” là thiếu nguồn cung, không có nhân viên phục vụ, sang nhượng cửa hàng cho đơn vị khác... Trong đó, tạm ngưng hoạt động nhiều nhất là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc hệ thống của PVoil cung ứng nguyên liệu.

Ghi nhận tại H.Châu Thành có 5 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: Thanh Long 2, Bảy Mẫn, Út Tuyết, Nguyễn Văn Đến, Cửa hàng xăng dầu số 20 Út Rô ngưng hoạt động do hết xăng, không có nguồn cung. PVoil gửi thông báo đến các đại lý này với nội dung: “Do tàu xăng dầu không về kịp, kho An Giang dừng cung cấp xăng A95 cho đến khi có thông báo mới; dầu DO và E5 vẫn cung cấp bình thường”.





Tại H.Phú Tân, có 5 trường hợp cơ sở cây xăng ngưng hoạt động hoặc chỉ bán dầu DO cho khách hàng do không còn nguồn cung xăng, doanh nghiệp thua lỗ vì giá nhập xăng vào bằng giá bán ra hoặc có đơn xin nghỉ vì không có nhân viên phục vụ. Điển hình như DNTN Nguyễn Văn Việt (TT Chợ Vàm) có đơn xin nghỉ từ ngày 5.2 đến hết ngày 12.2, với lý do đơn vị này lấy xăng A95 với giá 24.560 đồng/lít, bằng với giá bán ra 24.560 đồng lít, doanh nghiệp lỗ chi phí nên xin nghỉ.

Để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đóng cửa không đúng quy định..., ngày 8.2, Cục QLTT tỉnh An Giang yêu cầu các Đội QLTT cần nắm chặt bàn quản lý, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện làm rõ từng trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa không hoạt động, cần thiết thì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa tại cửa hàng nếu vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm. Xác minh lại thông tin các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua. Nếu có vi phạm trong quá trình tạm ngưng hoạt động thì phối hợp kiểm tra ngay để xử lý nghiêm theo quy định.