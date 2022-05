An Giang: Bắt giam 16 bị can trong đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn

Ngày 25.5, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 18 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc; trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 16 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá.

Ngày 11.5, gần 250 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm ở TP.Châu Đốc và H.Châu Phú (An Giang) và 1 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai.

Trong ngày, lực lượng công an đã làm việc với 22 người có liên quan và thu giữ tại nơi ở của những người này hơn 2,6 tỉ đồng, 38 điện thoại, 2 ô tô, 1 xe máy và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.





Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định đường dây cờ bạc dưới hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn gồm nhiều người tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành trong thời gian dài.

Đồng thời, đường dây cờ bạc này có 4 nhóm tổ chức hoạt động, do Huỳnh Kim Thảo (45 tuổi), Trần Thị Lời (52 tuổi), Võ Phước Tài (52 tuổi), Trần Vũ Linh (42 tuổi), Hà Diệu Thọ (35 tuổi) và Phạm Thị Thanh Xuân (38 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc) cầm đầu.

Liên quan đường dây đánh bạc liên tỉnh này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can. Đồng thời, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.