An Giang: Bắt giữ nhiều người tham gia vụ cướp giật, đánh khách hành hương

Chiều 5.2, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này bắt giữ một số người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Kim Tiên (khóm Phú Hòa, P.An Phú, TX.Tịnh Biên, An Giang) để điều tra làm rõ.

Đồng thời, đơn vị kêu gọi những người liên quan còn lại đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích tại chùa Kim Tiên đang được Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra, xử lý ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Công an tỉnh An Giang, sau khi nhận tin báo tố giác vụ gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra tại chùa Kim Tiên, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên đã phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra.

Bước đầu, công an xác minh được 10 người tham gia và bắt giữ được một số người. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX.Tinh Biên củng cố hồ sơ và làm việc với những người có liên quan để xử lý nghiêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 20 ngày 3.2, ông N.P.C (63 tuổi, ngụ xã Khánh Hoà, H.Châu Phú, An Giang) cùng gia đình gồm 10 người đến viếng chùa Kim Tiên. Khi gia đình ông C. đến cửa chùa thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào gây thương tích và cướp sợi dây chuyền trên cổ ông C.

Ông C. hô hoán và cùng gia đình chống trả thì bị nhóm này gồm cả nam và nữ bao vây đánh giải vây cho đồng bọn và gây thương tích cho 5 thành viên đi cùng ông C.

Clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh rất nhiều người tham gia xô xát hỗn loạn tại khu vực chùa Kim Tiên ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan công an, các bị hại trình báo ngoài tài sản là sợi dây chuyền loại xi màu vàng của ông C. mua trên mạng xã hội trị giá 3,6 triệu đồng bị mất thì người thân là bà N.T.X.T (48 tuổi) đi cùng cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và bị mất số tiền mặt 12 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút, ghi lại cảnh rất nhiều người tham gia xô xát hỗn loạn tại khu vực chùa Kim Tiên và được cho là vụ việc dàn cảnh cướp giật tài sản của khách hành hương, dẫn đến đánh nhau. Sau khi đoạn clip được đăng tải, có rất nhiều bình luận và chia sẻ.