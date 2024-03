An Giang: Bắt tạm giam nhóm nhân viên giao hàng nhanh tham ô và trộm tài sản

Sáng 12.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Đăng Khoa (cùng 29 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên), Đoàn Phước Toàn (32 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản; và Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) để xử lý về hành vi tham ô tài sản và trộm cắp tài sản.

Công an TP.Long Xuyên đọc lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can Toàn, Khánh, Khoa và Lộc để xử lý về hành vi tham ô tài sản và trộm cắp tài sản CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, Công an TP.Long Xuyên xác định, Lộc, Khoa, Toàn và Khánh là nhân viên tại các bưu cục trên địa bàn TP.Long Xuyên của Công ty CP Dịch vụ Giao hàng nhanh Chi nhánh An Giang.

Trong quá trình làm việc, từ tháng 4.2023 đến tháng 8.2023, sau khi nhận các đơn hàng, Lộc, Khoa, Toàn và Khánh đi giao và nhận tiền của khách hàng nhưng không về nộp tiền lại cho công ty, mà dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trong đó, Khoa chiếm đoạt hơn 55,3 triệu đồng; Lộc chiếm đoạt gần 37 triệu đồng, Khánh chiếm đoạt gần 32 triệu đồng và Toàn chiếm đoạt hơn 16 triệu đồng.

Công an lấy lời khai của bị can Nguyễn Quốc Khánh để xử lý về hành vi tham ô tài sản CÔNG AN CUNG CẤP

Riêng đối với bị can Nguyễn Hữu Lộc, qua điều tra bước đầu cho thấy, số hàng hóa của 84 đơn hàng mà công ty phân công Lộc giao hàng cho khách nhưng không thành, gây thiệt hại gần 28 triệu đồng. Đồng thời, Lộc còn trộm 3 đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi bưu cục và chở đi giao cho khách lấy số tiền hơn 10 triệu đồng để tiêu xài.

Sau khi Công ty CP Dịch vụ Giao hàng nhanh Chi nhánh An Giang phát hiện hành vi tham ô tài sản và trộm cắp tài sản của nhóm bị can nêu trên đã làm đơn tố giác hành đến Công an TP.Long Xuyên để xử lý.

Hiện Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ nhóm nhân viên giao hàng nhanh tham ô và trộm tài sản của công ty.