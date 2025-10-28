Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

An Giang: Bé gái bị bạo hành vì cha không gửi tiền công giữ trẻ

Bách Hỷ
Bách Hỷ
28/10/2025 14:33 GMT+7

Sáng 28.10, Công an xã An Biên (An Giang) đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, bị tố có hành vi túm tóc, đánh đập, bạo hành một trẻ nhỏ.

Trước đó, ngày 27.10, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn quay lại cảnh một phụ nữ liên tục la mắng, túm tóc và dùng tay đánh vào đầu, mặt một bé gái... Người xem, dư luận phẫn nộ vì hành vi bạo hành của người phụ nữ trong clip.

An Giang: Bạo hành trẻ em gây phẫn nộ , phụ nữ bị điều tra - Ảnh 1.

Công an làm việc với bà V. và những người có liên quan

ẢNH: C.T.V

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Biên phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành xác minh vụ việc. Bước đầu xác định cháu bé trong clip khoảng 6 tuổi, cha mẹ đã ly hôn. Cha của bé đi làm xa và gửi con cho bà V.T.V (ở xã Bình An, An Giang) chăm sóc tại ấp Lô 15, xã An Biên.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà V.T.V thừa nhận hành vi đánh cháu bé như trong clip lan truyền. Bà V. khai nhận trước đó được cha của bé gửi con, nhờ chăm sóc và hỗ trợ chi phí theo từng đợt, mỗi lần khoảng 3 - 4 tháng với tổng số tiền khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 18.10.2024 đến nay, bà V. không liên lạc được với gia đình cháu bé, việc chu cấp cũng bị gián đoạn, dẫn đến phát sinh bức xúc trong sinh hoạt và chăm sóc trẻ.

Qua kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng ghi nhận cháu bé có một số vết thương ở vùng mặt, khuỷu tay và hai đầu gối. Hiện chính quyền xã An Biên và ấp Lô 15 đang phối hợp chăm sóc, giúp ổn định tâm lý và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Công an xã An Biên cho biết tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mức độ hành vi bạo hành trẻ của bà V. để xử lý theo quy định của pháp luật.

