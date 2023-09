An Giang: Bị giật dây chuyền, cô gái đuổi theo bắt tên cướp

Ngày 6.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thanh Thảo (36 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thảo là nghi phạm cướp giật dây chuyền của một cô gái.

Công an ghi lời khai bị can Đào Thanh Thảo NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 5.8, sau khi nhậu, Thảo chạy xe máy BS 67M1 - 211.16 đi công việc. Khi đến khu vực ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn, phát hiện chị T.N.H (18 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn) chạy xe máy cùng chiều, trên cổ đeo dây chuyền vàng, Thảo nảy sinh ý định cướp giật.



Sau đó, Thảo chạy lên, áp sát xe chị H., giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Chị H. đuổi theo, đồng thời tri hô để người dân đi đường hỗ trợ bắt cướp. Khi đuổi kịp Thảo, chị H. tông vào xe của Thảo làm cả 2 ngã xuống đường. Người dân xung quanh nghe thấy liền chạy đến cùng chị H. bắt giữ Thảo, thu hồi sợi dây chuyền 18K (trọng lượng 2,9 chỉ), giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do không có tiền tiêu xài nên cướp giật tài sản của người đi đường.

Vụ cướp giật dây chuyền nêu trên đang được Công an H.Thoại Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.