An Giang: Can vợ chồng em gái cự cãi, đâm em rể tử vong

Ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (36 tuổi, ngụ TT.Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Út là nghi phạm đâm em rể tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28.8, Út đến nhà anh S. (em rể Út, ngụ TT.Vĩnh Thạnh Trung, H.Châu Phú) để nhậu. Sau đó, cả 2 đến chòi ruộng của một người dân gần đó nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, chị P.T.D (vợ anh S., em ruột Út) đến kêu chồng về. Khi về đến nhà, hai vợ chồng anh S. xảy ra cự cãi.





Út đến khuyên can hai vợ chồng em gái thì xảy ra mâu thuẫn với em rể dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm vào ngực trái anh S. một nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Út ném bỏ hung khí và trốn khỏi địa phương.

Qua công tác vận động của công an, chiều 29.8, Út đến ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo công an, Út có 1 tiền án 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Hiện vụ anh vợ đâm em rể tử vong đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.