An Giang: Cháy nhà 2 tầng trong khu đông dân cư khiến nhiều người lo sợ

Chiều 6.11, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ cháy nhà tại khu vực đông dân cư thuộc P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói đen phát ra từ nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Thái Bình, khóm Bình Khánh 2, P.Bình Khánh do bà N.T.M.T (63 tuổi, ngụ địa phương làm chủ) liền điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh An Giang.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy và khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ lập tức đến hiện trường, phối hợp lực lượng Công an TP.Long Xuyên và người dân chữa cháy.





Với sự nỗ lực, phối hợp của các lực lượng, khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản có giá trị và khiến nhiều người dân lo sợ.

Nguyên nhân vụ cháy nhà đang được Công an TP.Long phối hợp điều tra làm rõ.