An Giang có tân Chánh án TAND và Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Ngày 15.3, tại trụ sở TAND tỉnh An Giang, TAND tối cao tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Thế Bình (50 tuổi), Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính của TAND tối cao, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh An Giang. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15.3.

Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND tối cao (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Thế Bình giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang CTV

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND tối cao, mong muốn ông Đỗ Thế Bình không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc, nhiệm vụ mới, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể TAND tỉnh An Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, chúc mừng ông Đỗ Thế Bình được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh An Giang CTV

Tham dự buổi lễ, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, chúc mừng ông Đỗ Thế Bình và TAND tỉnh An Giang. Qua đó mong muốn ông Bình thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp địa phương ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang cho ông Huỳnh Đông Bắc CTV

Trước đó, chiều 14.3, tại Viện KSND tỉnh An Giang, Viện KSND tối cao đã tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Đông Bắc, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang.