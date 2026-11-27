Ngày 27.11, Sở Du lịch tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Kiên Lương tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận điểm du lịch Hòn Phụ Tử (thuộc ấp Hòn Trẹm, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang - trước đây là xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang).

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, trao quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận điểm du lịch Hòn Phụ Tử cho lãnh đạo UBND xã Kiên Lương ẢNH: TRẦN NGỌC

Điểm du lịch Hòn Phụ Tử nằm cách trung tâm hành chính xã Kiên Lương khoảng 18 km, có vị trí thuận lợi trong kết nối với hệ thống các điểm tham quan, di tích, danh thắng trên địa bàn và vùng ven biển phía Tây Nam. Nơi đây được nhiều người nhớ đến là Hòn Phụ Tử - một trong những danh thắng nổi tiếng của vùng đất Kiên Giang trước đây.

Với vị trí nằm ven biển, kết hợp giữa cảnh quan núi đá vôi, biển đảo, hang động và các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, Hòn Phụ Tử có điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển sản phẩm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, du lịch văn hóa - tâm linh và du lịch sinh thái.

Một góc điểm du lịch Hòn Phụ Tử ẢNH: TRẦN NGỌC

Hòn Phụ Tử nằm trong cụm di tích, thắng cảnh Hòn Chông, gồm các địa danh tiêu biểu như: Hòn Phụ Tử, Bãi Dương và Chùa Hang, đã được Bộ VH-TTDL công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1998.

Việc UBND tỉnh An Giang công nhận Hòn Phụ Tử là điểm du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy những giá trị, tiềm năng du lịch của danh thắng, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của xã Kiên Lương.

Hòn Phụ Tử là một trong những cảnh đẹp và là biểu tượng của du lịch xã Kiên Lương ẢNH: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết sức hấp dẫn của Hòn Phụ Tử được thể hiện qua kết quả hoạt động du lịch của xã Kiên Lương ngày càng tăng. Năm 2024, xã đón gần 240.000 lượt khách; năm 2025 đón trên 247.000 lượt khách. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 đón trên 182.000 lượt khách.

"Từ một biểu tượng trong ký ức của nhiều thế hệ, tin rằng Hòn Phụ Tử sẽ tiếp tục là điểm đến được yêu mến, là niềm tự hào của người dân Kiên Lương và trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch An Giang", ông Nguyễn Trung Thành nói.