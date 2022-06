An Giang: Đi ngang nhà bà ngoại, vào trộm tiền mua iPhone 13 tặng bạn gái

Ngày 2.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sơn là bị can trộm tiền của bà ngoại mua điện thoại tặng bạn gái.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18.5, Sơn chạy xe máy BS 67L2-561.02 đến điểm học nghề sửa chữa máy nổ, thuộc xã Hòa Bình, H.Chợ Mới. Trên đường đi, Sơn thấy nhà bà N.T.B.L (67 tuổi, bà ngoại của Sơn) đóng cửa rào nhưng cửa nhà trước mở.

Biết bà ngoại vắng nhà, Sơn leo qua tường rào, đột nhập vào lục tìm chìa khóa và mở két lấy trộm 74,5 triệu đồng. Sau khi trộm tiền, Sơn đem về nhà cất giấu, rồi mua điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá gần 35 triệu đồng mang tặng bạn gái. Phát hiện bị mất trộm tiền, bà N.T.B.L trình báo cơ quan công an.





Qua điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Chợ Mới xác định Sơn là người có liên quan nên mời lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp số tiền còn lại.

Hiện Công an H.Chợ Mới đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm tiền của bà ngoại mua điện thoại tặng bạn gái.