An Giang: Dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 5.2026

Ngày 16.3, theo tin từ Sở GD-ĐT An Giang, Sở vừa ban hành thông báo đến UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc về việc hủy kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 đã ban hành ngày 26.2 để xây dựng kế hoạch mới theo thông báo của UBND tỉnh An Giang sau cuộc họp thảo luận ngày 10.3.
Theo đó, đối với phương thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tỉnh thống nhất tổ chức 1 kỳ thi tuyển sinh chung gồm 3 môn thi bắt buộc (ngữ văn, toán, tiếng Anh), riêng học sinh thi trường chuyên có thêm 1 môn chuyên (do học sinh đăng ký).
Cụ thể, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn toán thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận (70%) và trắc nghiệm (30%), thời gian làm bài 120 phút; môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm 100%, thời gian làm bài 60 phút. Thời gian tổ chức thi dự kiến cuối tháng 5.2026 đến đầu tháng 6.2026.
UBND tỉnh An Giang giao Sở GD-ĐT căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học và tiến độ hoàn thành chương trình lớp 9 để xác định ngày thi cụ thể, đảm bảo tính hợp lý và khoa học.
Về vùng tuyển sinh, thực hiện theo Công văn số 621/BGDĐT-GDPT ngày 5.2.2026 của Bộ GD-ĐT, tiếp tục tuyển sinh trung học phổ thông không theo giới hạn địa giới hành chính; tuyển sinh đầu cấp tiểu học và trung học cơ sở không theo giới hạn địa giới hành chính cấp xã.
Bình luận (0)