An Giang: Dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 5.2026

Hoàng Trung
16/03/2026 17:47 GMT+7

Theo thông báo của Sở GD-ĐT An Giang, tỉnh dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (năm học 2026 -2027) vào cuối tháng 5.2026.

Ngày 16.3, theo tin từ Sở GD-ĐT An Giang, Sở vừa ban hành thông báo đến UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc về việc hủy kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 đã ban hành ngày 26.2 để xây dựng kế hoạch mới theo thông báo của UBND tỉnh An Giang sau cuộc họp thảo luận ngày 10.3.

Dự kiến, học sinh ở An Giang sẽ thi tuyển sinh lớp 10 (năm học 2026 – 2027) vào cuối tháng 5.2026

Theo đó, đối với phương thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tỉnh thống nhất tổ chức 1 kỳ thi tuyển sinh chung gồm 3 môn thi bắt buộc (ngữ văn, toán, tiếng Anh), riêng học sinh thi trường chuyên có thêm 1 môn chuyên (do học sinh đăng ký).

Cụ thể, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn toán thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận (70%) và trắc nghiệm (30%), thời gian làm bài 120 phút; môn tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm 100%, thời gian làm bài 60 phút. Thời gian tổ chức thi dự kiến cuối tháng 5.2026 đến đầu tháng 6.2026.

UBND tỉnh An Giang giao Sở GD-ĐT căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học và tiến độ hoàn thành chương trình lớp 9 để xác định ngày thi cụ thể, đảm bảo tính hợp lý và khoa học.

Về vùng tuyển sinh, thực hiện theo Công văn số 621/BGDĐT-GDPT ngày 5.2.2026 của Bộ GD-ĐT, tiếp tục tuyển sinh trung học phổ thông không theo giới hạn địa giới hành chính; tuyển sinh đầu cấp tiểu học và trung học cơ sở không theo giới hạn địa giới hành chính cấp xã.

Áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm đầu sau sáp nhập

Số lượng học sinh tăng mạnh trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, năm học đầu tiên TP.HCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, đòi hỏi ngành GD-ĐT có những chỉ đạo cụ thể về chỉ tiêu, phân bổ học sinh.

