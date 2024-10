An Giang: Dùng búa chém anh trai trọng thương

Chiều 5.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Chau Lai (41 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, TX.Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Lai là nghi phạm chém anh trai của mình trọng thương.

Chau Lai tại cơ quan công an ẢNH: TIẾN TẦM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 1.10, Chau Lai đang trên đường đi về nhà thì gặp ông C.T. (46 tuổi, là anh cùng mẹ khác cha với Lai) trong tình trạng say rượu. Lúc này, ông C.T chửi Lai: "Mày giàu rồi không coi tao ra gì !". Bị chửi vô cớ, Lai tức giận, lao vào đánh nhau với ông T..

Trong lúc đánh nhau, Lai bị chảy máu mũi nên về nhà lấy 1 cây búa ra chém 2 nhát vào vùng đầu ông T. khiến nạn nhân ngã xuống đất. Lai tục dùng búa gây thương tích vào vùng cằm ông T. rồi bỏ đi.

Cây búa tang vật Chau Lai dùng để chém anh trai ẢNH: C.T.V.

Ông T. được người dân đưa đến Trung tâm Y tế TX.Tịnh Biên cấp cứu; sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Khu vực tỉnh An Giang điều trị. Đến ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên bắt giữ Lai về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ chém anh trai gây thương tích đang được Công an TX.Tịnh Biên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.