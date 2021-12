An Giang: Khởi tố bị can đột nhập khu điều trị bệnh Covid-19 trộm laptop, điện thoại

Chiều 22.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Kha Thành Bi (27 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Bi nảy sinh ý định đi trộm tài sản. Khoảng 2 giờ ngày 14.12, Bi đi bộ từ nhà đến cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại điểm Trường THCS Long Thạnh (thuộc P.Long Thạnh, TX.Tân Châu) rồi đột nhập vào bên trong tìm tài sản để trộm.





Tại đây, thấy 2 bệnh nhân nam là Đ.V.L và H.T.G ngủ say và cửa phòng không khóa, Bi lẻn vào lấy trộm 1 laptop và 1 điện thoại có tổng giá trị hơn 9 triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát, sau đó đem bán tài sản trộm được để tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Qua xác minh, điều tra, Công an TX.Tân Châu (An Giang) đã bắt giữ Bi. Tại cơ quan công an, Bi đã thừa nhận hành vi phạm tội.