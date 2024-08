An Giang: Không để xảy ra tai nạn giao thông đối với học sinh

Ngày 26.8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp lễ Quốc khánh 2.9 và khai giảng năm học mới 2024 - 2025.

Đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, động viên lực lượng tại lễ ra quân TIẾN TẦM

Tại lễ ra quân, đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, yêu cầu công an toàn tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn quản lý; tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ... đảm bảo giao thông thông suốt, thuận tiện, an toàn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, vui chơi, giải trí của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 và năm học mới 2024 - 2025.



"Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, ATGT với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2023; đặc biệt là không để xảy ra tai nạn giao thông đối với các cháu trong lứa tuổi học sinh", đại tá Cung chỉ đạo.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang xuất quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TIẾN TẦM

Theo Công an tỉnh An Giang, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn gần đây có chiều hướng gia tăng. Tính từ đầu năm 2024 đến ngày 26.8, toàn tỉnh xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông, làm 91 người chết, 83 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 10 vụ tai nạn, giảm 1 người bị thương và giảm 30 người chết.