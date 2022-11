An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Tối 22.11, tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (22.11.1832 - 22.11.2022).

Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh, thành ĐBSCL cùng đông đảo người dân An Giang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang.

Theo đó, An Giang là tỉnh có vị trí quan trọng, địa đầu biên giới Tây nam Tổ quốc với dân số trên 2 triệu người (đông nhất khu vực ĐBSCL và thứ 8 trong cả nước). Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống. Tính chất phát, cần cù, chịu khó và lối sống nhân hậu, nghĩa tình tạo nét văn hoá đặc trưng của con người An Giang.





Từ tỉnh đứng trước ngưỡng thiếu lương thực, đến năm 1988, sản lượng lúa của An Giang vượt qua mức 1 triệu tấn; đến năm 1994 vượt mức 2 triệu tấn và hiện nay đạt trên 4 triệu tấn. An Giang trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực, trung bình mỗi năm xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn gạo, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh đề nghị, tỉnh An Giang cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng thâm dụng công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo, hài hòa với thiên nhiên... Khẩn trương hoàn thiện và triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Nắm bắt cơ hội và chủ động kế hoạch triển khai tốt Nghị quyết số 13 ngày 2.4.2022 của Bộ Chính trị "Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Từng bước hiện thực hóa mục tiêu An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Mê Kông.

Dịp này, Bộ VH-TT-DL đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22.11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang".