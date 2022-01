An Giang: Nhờ công an hỗ trợ, nhận lại 30 triệu đồng sau 3 tháng chuyển nhầm

Tối 13.1, tin từ Công an H.Châu Thành (An Giang), đơn vị đã tổ chức trao trả lại cho chị Nguyễn Thu Minh (43 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú 1, TT.An Châu, H.Châu Thành) số tiền 30 triệu đồng do trước đó chị đã chuyển tiền nhầm vào số tài khoản của người lạ.

Trước đó, ngày 22.9.2021, chị Minh chuyển khoản qua App trên điện thoại di động và chuyển nhầm 30 triệu đồng vào số tài khoản của người khác. Sau đó, chị Minh nhiều lần nhắn với chủ số tài khoản mình báo mình đã chuyển nhầm, đề nghị được nhận lại tiền, nhưng người này không liên lạc lại. Ngoài ra, chị Minh có đến đến ngân hàng đề nghị được hoàn trả tiền nhưng ngân hàng giải thích không thể hoàn lại được vì chị đã chuyển khoản thành công.





Đến ngày 1.12.2021, chị Minh đến Công an H.Châu Thành (An Giang) trình báo và nhờ công an hỗ trợ giúp đỡ chị nhận lại tiền đã chuyển nhầm nêu trên. Qua đó, Công an H.Châu Thành đã xác định và mời chủ tài khoản được chị Minh chuyển nhầm đến trụ sở làm việc. Sau thời gian vận động, thuyết phục, chủ tài khoản nhận tiền nhầm của chị Minh đã giao nộp lại số tiền 30 triệu đồng cho cơ quan công an để trao trả lại cho chủ nhân.