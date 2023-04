An Giang: Ô tô bị lỗi phanh, tông 6 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ

Chiều 28.4, tin từ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết, qua công tác giám định, đơn vị xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe tải tông nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên QL91 (đoạn thuộc TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang) khiến nhiều người bị thương là do xe tải bị sự cố hệ thống phanh.



Hiện trường vụ tai nạn CACC

Trước đó, khoảng 11 giờ 10 ngày 26.4, xe tải BS 51D - 134.88, do tài xế Đ.V.T (44 tuổi, ngụ xã Khánh An, H.An Phú, An Giang) điều khiển lưu thông trên QL91, theo hướng Long Xuyên - Châu Đốc. Khi đến đoạn Km69+100, thuộc địa bàn TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang, xe này bất ngờ tông vào 6 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến 3 người trên 6 xe máy bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu; 6 xe máy bị hư hỏng nhẹ. Qua kiểm tra, tài xế Đ.V.T không có nồng độ cồn và cơ thể không có chất ma túy.

Phòng CSGT đường bộ đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang tiến hành giám định sự cố an toàn kỹ thuật (giám định hệ thống phanh và hệ thống lái) đối với xe tải BS 51D - 134.88. Bước đầu xác định xe này bị sự cố hệ thống phanh, hệ thống lái hoạt động bình thường. Xe chở hàng không quá tải trọng cho phép.