An Giang: Phát hiện kho chứa số lượng lớn hàng hóa nghi hàng lậu

Ngày 3.12, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng công an tỉnh vừa phối hợp Công an TP.Long Xuyên phát hiện một kho hàng chứa lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, nghi vấn là hàng lậu.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 2.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Long Xuyên kiểm tra đột xuất kho chứa hàng của hộ kinh doanh T.V (đường Chu Văn An, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên), do ông D.V.T (47 tuổi) làm chủ.





Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 6.600 hộp nhang muỗi, 4.200 hộp nhang thơm, 3.600 bộ bài tây, 523 can nước giặt và 48 chai nước tẩy nhãn hiệu nước ngoài, nghi vấn là hàng hóa nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nghi hàng lậu để xác minh, xử lý.