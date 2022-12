Kiên Giang: Tiếp nhận 97 lao động Việt Nam về từ Campuchia

Chiều 2.12, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) làm thủ tục tiếp nhận 97 công dân Việt Nam về từ Campuchia. Đây là những công dân sang làm việc tại Campuchia, được lực lượng chức năng của nước bạn trao trả về nước.

Theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia, trong số các công dân trên, có 94 người được lực lượng chức năng tỉnh Preah Sihanouk phát hiện khi kiểm tra trụ sở tòa nhà một công ty trên địa bàn tỉnh này vào ngày 30.11.

Qua sàng lọc ban đầu, trong số 97 công dân Việt Nam trao trả lần này có 65 người có đầy đủ thủ tục nhập cảnh đúng quy định, số còn lại không đủ thủ tục. Đa số các trường hợp này ở các tỉnh phía bắc, nhiều nhất là ở tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Trong số này có nhiều người là con em đồng bào dân tộc vùng cao.





Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cho biết sau khi tiếp nhận, đơn vị phân nhóm người có đầy đủ thủ tục nhập cảnh và người không có đầy đủ thủ tục nhập cảnh. Đồng thời, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP.Hà Tiên rà soát xem có công dân nào nằm trong đối tượng cấm nhập, cấm xuất, đối tượng truy nã, hình sự của công an các tỉnh trên cả nước thông báo.

Sau đó, các trường hợp đầy đủ thủ tục được giải quyết cho nhập cảnh; trường hợp không đầy đủ thủ tục giấy tờ sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.