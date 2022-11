Công an tỉnh Bình Phước thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 28.11, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Bình Phước.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 8128/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, có chức năng tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài và công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam về xuất, nhập cảnh...





Tại buổi lễ, đại tá Trần Công Vinh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẳng định sự cần thiết về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trong tình hình đất nước đang tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ Công an tỉnh Bình Phước giao.