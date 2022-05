An Giang: Phát hiện nhiều 'su xì po' ở cửa hàng bán xe nghi là 'xe lụi'

Ngày 26.5, Công an tỉnh An Giang cho biết, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh này vừa phối hợp công an địa phương kiểm tra đột xuất cửa hàng mua, bán xe máy tại TT.Chợ Vàm, H.Phú Tân, phát hiện và tạm giữ nhiều xe mô tô đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, nghi là 'xe lụi'.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 24.5, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp với Công an H.Phú Tân tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng mua bán xe máy “H.Y” tại ấp Phú Xương, TT.Chợ Vàm, H.Phú Tân do ông Đỗ Hữu Lý làm chủ, phát hiện cửa hàng có bày bán 9 xe mô tô đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc. Ước tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.





Trong 9 xe này có 4 xe mô tô nhãn hiệu Excite, 1 xe Vario không hồ sơ, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 3 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki RGV 120 có dấu hiệu đục sửa số khung, số máy và giấy chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp và 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha ZR125 nghi vấn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an H.Phú Tân lập biên bản vụ việc và tạm giữ số 'xe lụi' nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.