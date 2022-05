Vụ 'cát tặc' đe dọa cầu Mỹ Thuận: Chủ tịch xã nói không có việc hút cát là chưa đúng

Tuy nhiên, ngày 16.5, ông Phạm Văn Hận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng (H.Cái Bè, Tiền Giang) trả lời một cơ quan báo chí, khẳng định thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép đe dọa sự an toàn của cầu Mỹ Thuận - mà một số phương tiện thông tin đại chúng gần đây phản ánh - là không chính xác.

Nghe bảo vệ cầu nói không có, nên khẳng định... không có

Để làm rõ câu chuyện, ngày 19.5, PV Thanh Niên đã đến UBND xã Hòa Hưng, trực tiếp trao đổi với ông Phạm Văn Hận về vấn đề trên. Ông Hận nói khi nghe báo chí phản ánh, có gọi điện thoại cho đội bảo vệ cầu Mỹ Thuận hỏi về việc có khai thác cát trái phép gần chân cầu hay không, thì được một người (ông không nhớ tên) nói “không có”.

“Chỉ hỏi qua, ổng khẳng định là không có trong 2 khung giờ báo phản ánh nên tôi nói với PV tờ báo đó là… không có”, ông Hận cho biết và cũng thừa nhận tình trạng thiếu thốn phương tiện, thiết bị ở địa phương nên việc tiếp cận xử lý tình trạng hút trộm cát còn rất hạn chế, nhất là vào ban đêm.

Như vậy, ông Phạm Văn Hận nói với PV của một tờ báo rằng “không có việc hút cát gần chân cầu Mỹ Thuận” là do… nghe người ta nói vậy, chứ không phải do xã tổ chức tuần tra, giám sát.

Cùng ngày, chúng tôi đến Đội quản lý và bảo vệ cầu Mỹ Thuận, được một nhân viên gác camera ở đây cho hay, cầu Mỹ Thuận có 6 camera an ninh, được bố trí trên và dưới cầu hướng về cả hai phía. Theo biên bản của Công an H.Cái Bè trích xuất camera an ninh cầu Mỹ Thuận trong 2 đêm Báo Thanh Niên phản ánh, thì camera dưới cầu Mỹ Thuận chỉ ghi lại được 1 sà lan neo đậu tại chân cầu từ 20 giờ 38 phút đến 21 giờ 18 phút ngày 23.4, sau đó sà lan rời đi theo hướng Mỹ Thuận - Trung Lương. Chưa xác định được hoạt động của sà lan này.

Sau khi xem hình ảnh các tàu hút trộm cát quanh chân cầu Mỹ Thuận do chúng tôi cung cấp, nhân viên gác camera này cho rằng khu vực ghi hình nằm ngoài khung hình của camera và camera ở đây chỉ lưu trữ được 15 ngày, sau đó sẽ tự xóa. PV Thanh Niên đề nghị gặp lãnh đạo thì người này từ chối nói lãnh đạo không có ở cơ quan (thời điểm này là 14 giờ 35 phút ngày 19.5 - thứ 5), đồng thời không cung cấp thông tin liên lạc với lãnh đạo đội.

Bắt quả tang sà lan hút cát gần chân cầu Mỹ Thuận

Mới đây, trả lời báo chí về vụ việc trên, ông Lê Văn Ý, Phó chủ tịch UBND H.Cái Bè, khẳng định Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng Phạm Văn Hận phát biểu rằng không có việc hút cát gần chân cầu Mỹ Thuận là chưa đúng. “Tôi khẳng định có tàu hút cát lậu trên sông Tiền, nhưng chưa xác định cụ thể được vị trí”, ông Ý nói.





Lời khẳng định của vị Phó chủ tịch huyện càng thêm thuyết phục khi rạng sáng 24.5, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an H.Cái Bè đã bắt quả tang 1 sà lan đang khai thác cát trái phép tại thủy phận sông Tiền (gần chân cầu Mỹ Thuận). Qua làm việc bước đầu, ông Nguyễn Văn Tốt (49 tuổi, ngụ xã An Cư, H.Cái Bè) và Trần Văn Toàn (36 tuổi, ngụ H.Tháp Mười, Đồng Tháp) thừa nhận dùng sà lan sắt (không biển số, tải trọng khoảng 120 tấn), sử dụng máy móc, công cụ để khai thác cát trái phép từ lòng sông Tiền. Tại thời điểm kiểm tra, sà lan có chứa 8,73 m3 cát. Hiện Công an H.Cái Bè đang tạm giữ phương tiện và công cụ dùng để khai thác cát để điều tra, xử lý theo quy định.

Chủ tịch tỉnh... chưa thấy văn bản của Cục Quản lý đường bộ

Ngày 24.5, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết đã tiếp nhận thông tin từ 2 phía và đang cho Sở TN-MT kiểm tra. Khi PV Thanh Niên đặt lịch hẹn làm việc thì ông nói không có… thời gian. “Chưa biết, để cho kiểm tra lại xem ai trúng ai sai. Tôi có thấy hình ảnh rồi, tối hù không thấy đó là ở Mỹ Thuận hay đâu. Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) IV có gửi văn bản hay không thì để coi lại”, ông Vĩnh nói.

Trong khi từ đầu năm 2022 đến nay, lo ngại về tình trạng “cát tặc” có thể gây nguy hại đến công trình quốc gia cầu Mỹ Thuận, Cục QLĐB IV đã nhiều lần gửi văn bản đến UBND 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan: công an tỉnh, sở TN-MT... kiểm tra và xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi khai thác cát trái phép gần chân cầu Mỹ Thuận. Gần nhất là văn bản ngày 25.4.2022 được ký bởi ông Hà Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục QLĐB IV. Theo văn bản này, Chi cục QLĐB IV.4 (Chi cục QLĐB IV - bản cũ) là đơn vị quản lý cầu Mỹ Thuận, đã kiểm tra và phát hiện một số sà lan thường xuyên lén lút tổ chức hút cát vào ban đêm dưới lòng sông Tiền, vị trí hút cách cầu Mỹ Thuận khoảng 50 - 100 m (nằm trong phạm vi quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng cầu Mỹ Thuận). Mặc dù trong tháng 1.2022, sự việc trên đã được các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra xử lý, tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình trạng khai thác cát vẫn tiếp tục tái phạm. Hành vi trên rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến ổn định trụ cầu và sự an toàn của cầu, nguy cơ xói lở lòng sông và bờ sông khu vực cầu Mỹ Thuận; vi phạm Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24.2.2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29.9.2020 của Thủ tướng về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản cũng nêu rõ: Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn…

Vậy mà không hiểu sao, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lại nói rằng không thấy văn bản của Cục QLĐB IV; cũng như chưa xác định việc chủ tịch xã phát ngôn “không có tình trạng khai thác cát lậu gần chân cầu Mỹ Thuận” là đúng hay sai, khi đã được báo chí cung cấp những thông tin, hình ảnh ghi nhận từ thực tế (!?) Trước thực trạng này, lẽ ra, tỉnh phải gấp rút chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng này để bảo vệ an toàn cầu Mỹ Thuận, theo đề nghị của Cục QLĐB IV?