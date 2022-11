An Giang: Phát hiện nhiều xe tải chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 23.11, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt quả tang 2 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 22.11, tại khóm Xuân Hòa, TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Công an H.Tịnh Biên cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện xe ô tô tải BS 67C-078.77 do tài xế Trương Văn Thật (33 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có 52.200 bàn chải đánh răng, 3.000 bịch khăn giấy ướt, 1.120 chai sữa tắm. Ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng 700 triệu đồng.

Cũng tại khu vực trên, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Phi (40 tuổi, ngụ H.Châu Phú, An Giang) điều khiển xe ô tô tải BS 67H-011.78, vận chuyển 360 bộ tách trà xuất xứ nước ngoài trị giá khoảng 36 triệu đồng.





Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15.11, tại khóm Xuân Hòa, TT.Tịnh Biên, tổ công tác bắt quả tang xe ô tô tải BS 67C-036.82, do tài xế Huỳnh Thanh Phương (42 tuổi, ngụ tại TP.Hà Tiên, Kiên Giang) điều khiển chở số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm: 31 loa kéo, 146 can nhựa loại 30 lít/can chứa dung dịch chất lỏng, 25 phuy sắt loại 200 lít/phuy chứa dung dịch nước có dán nhãn methanol, gần 900 chai sữa tắm, 2.800 chai nước hoa, hơn 10.000 hộp thuốc tây… tổng trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng.

Làm việc với tổ công tác, bước đầu tài xế Phương khai nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên từ TP.HCM về H.Tịnh Biên (An Giang) với tiền công 5 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an H.Tịnh Biên lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa không rõ nguồn gốc để điều tra, xử lý theo đúng quy định.