An Giang: Phát hiện thi thể nổi trên hồ Nguyễn Du

Chiều ngày 26.10, UBND P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã thông tin về trường hợp phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ Nguyễn Du thuộc địa bàn phường vào trưa cùng ngày.

Hiện trường vụ việc ẢNH; TRẦN NGỌC

Theo UBND P.Mỹ Bình, trước đó vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày, người dân phát hiện có 1 xác chết là nam giới nổi trên mặt hồ Nguyễn Du nên báo cho công an phường về sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, công an phường đã phân công lực lượng đến hiện trường lấy lời khai những người chứng kiến để làm rõ vụ việc.

Qua quá trình làm việc, công an xác định nạn nhân tên N.V.T (67 tuổi, ngụ K.Đông An 1, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên. Lực lượng Công an TP.Long Xuyên đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả, bước đầu xác định nguyên nhân, ông N.V.T chết là do ngạt nước. Ngành chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân để lo hậu sự.

Hiện Công an TP.Long Xuyên tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.