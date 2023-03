An Giang: Tạm giữ 2 nghi phạm vô cớ chém người đi đường

Ngày 19.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Tấn Tài (19 tuổi) và L.V.P (17 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên), do có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và vô cớ chém người gây thương tích, làm xôn xao dư luận địa phương.

Lê Tấn Tài bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 17.3, Tài và P. cùng nhóm thanh niên khoảng 10 người tụ tập, bàn tính chuyện sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở TT.Phú Hòa, H.Thoại Sơn (An Giang).

Sau khi bàn bạc, cả nhóm mang theo dao tự chế đi trên 7 xe máy tìm nhóm đối thủ. Khi đi đến đường Thoại Ngọc Hầu, thuộc P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, nhóm của Tài thấy anh N.T.T (40 tuổi) điều khiển xe máy từ phía sau chạy lên.

Nghi ngờ bị anh T. quay clip, cả nhóm của Tài chặn xe và buộc anh T. đưa điện thoại di động để kiểm tra. Sợ bị tấn công nên anh T. bỏ lại xe ngoài đường, chạy vào nhà người dân gần đó lẩn trốn. Lúc này, P. và Tài cầm dao tự chế đuổi theo, chém nhiều nhát vào người anh T. gây thương tích, đồng thời lấy điện thoại của anh đập bỏ.

Camera ghi lại cảnh Tài và P. lao vào nhà dân chém anh T. gây thương tích, rồi lấy điện thoại của nạn nhân đập bỏ CACC

Sau đó, cả nhóm tiếp tục lên xe chạy tìm chém nhóm thanh niên đối thủ, nhưng khi đến khu vực P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên thì bị lực lượng Công an TP.Long Xuyên bắt giữ.

Hiện, vụ vô cớ chém người đi đường đang được Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.