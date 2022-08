An Giang: Tạm giữ hình sự 5 “tú ông” môi giới mại dâm

Ngày 30.8, Cơ CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về hành vi hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm, gồm: Nhan Trọng Khánh (44 tuổi), Nguyễn Hoài Ân (27 tuổi), Cao Minh Phúc (28 tuổi), Nguyễn Phước Hiên (35 tuổi) và Lê Thanh Tú (25 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 27.8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra quân kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khách sạn và massage trên địa bàn TP.Long Xuyên. Tại 4 cơ sở này, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 8 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh An Giang xác định Khánh, Ân, Phúc, Hiên, Tú có liên quan đến hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm nên tạm giữ hình sự để điều tra.





Hiện, vụ việc môi giới mại dâm đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo quy định.