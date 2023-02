An Giang: Tạm giữ nghi phạm bênh vực mẹ, châm lửa đốt người

Chiều 7.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nghĩa là nghi phạm vì bênh vực mẹ mà đổ xăng, châm lửa đốt người.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Nghĩa để làm rõ về hành vi đổ xăng đốt bà L. bị bỏng 80% cơ thể CÔNG AN TỈNH AN GIANG CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3.2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (54 tuổi) đến nhà bà H.T.T.L (50 tuổi, cùng ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) để nói chuyện liên quan tiền chơi hụi. Do thỏa thuận không thành, giữa hai người xảy ra cự cãi và xô xát nhưng được mọi người can ngăn kịp thời nên bà Lệ bỏ về.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc CÔNG AN TỈNH AN GIANG CUNG CẤP

Đến khoảng 19 giờ 15 cùng ngày (3.2), Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Lệ) hay tin mẹ bị đánh. Bực tức, Nghĩa chạy xe máy mang theo chai xăng đến nhà bà L., đổ xăng lên người bà L. rồi châm lửa đốt.

Phát hiện vụ việc, nhiều người đến dập lửa và đưa bà L. đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị. Bà L. bị bỏng 80% cơ thể.

Riêng Nghĩa, sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến tối 6.2, Nghĩa đến Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi đổ xăng châm lửa đốt người.