An Giang: Tàng trữ, sử dụng súng quân dụng, 3 bị cáo lãnh án tù

Ngày 30.12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Quốc Hà (46 tuổi) 9 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Quốc Bảo (25 tuổi, em họ của Hà) 6 năm 9 tháng tù và Nguyễn Trí Cường (18 tuổi, cùng ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) 5 năm tù cùng về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nhóm bị cáo này đã tàng trữ, sử dụng 4 khẩu súng quân dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa TIẾN TẦM

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, sáng 1.4, Công an H.Thoại Sơn nhận được tin báo, tại nhà của Hồ Quốc Hà ở TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn nghi vấn có chứa vũ khí quân dụng nên tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện và thu giữ tại nhà Hà có 4 khẩu súng quân dụng, 172 viên đạn quân dụng, 11 dao tự chế, 3 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác...

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, do có mối quan hệ là anh em họ nên khoảng tháng 5.2022, Hà thuê Bảo đến trông coi nhà cho Hà, đồng thời nuôi gà, chăm sóc cây kiểng... Sau đó, Bảo tiếp tục giới thiệu Cường cùng đến làm công cho Hà.

Khoảng tháng 9.2022, Hà đưa cho Bảo và Cường cất giấu, bảo quản 4 khẩu súng quân dụng và 172 viên đạn quân dụng. Trong thời gian giữ 4 khẩu súng nêu trên, Cường mang 3 khẩu súng ra bắn thử và đều phát nổ. Còn Bảo cũng mang 1 khẩu súng của Hà giao ra bắn thử thì súng cũng phát nổ. Sau khi thử súng Cường và Bảo tiếp tục đem về nhà Hà cất giấu.

Đến ngày 1.4.2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn khám xét khẩn cấp nhà của Hà phát hiện thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan. Từ đó Hà, Cường và Bảo lần lượt bị khởi tố để điều tra.

Trước khi bị đưa ra xét xử, Hồ Quốc Hà từng có 3 tiền án về các tội: cướp giật tài sản; cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ; gây rối trật tự công cộng; hủy hoại tài sản; tổ chức đánh bạc. Còn Nguyễn Quốc Bảo từng có 2 tiền án về các tội: vận chuyển trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Trí Cường đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn khởi tố về tội cố ý gây thương tích.