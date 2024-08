An Giang: Triệt phá tụ điểm đánh bạc với đa số con bạc là phụ nữ

Sáng 13.8, Công an TP.Long Xuyên cho biết, lực lượng công an thành phố triệt phá một điểm đánh bạc, bắt giữ 26 người và thu giữ tang vật hơn 227 triệu đồng.

Điểm đánh bạc mà người chơi đa số là phụ nữ, bị Công an TP.Long Xuyên triệt phá TIẾN TẦM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 12.8, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an TP.Long Xuyên phát hiện tại một căn nhà thuộc tổ 5, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa có hàng chục người đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự kết hợp các đội nghiệp vụ công an và Công an P.Mỹ Hoà bất ngờ ập vào bắt quả tang 26 người liên quan, trong đó đa số là phụ nữ, đang đánh bài ăn thua bằng tiền.

Lực lượng công an thu giữ tang vật trên chiếu bạc gồm 7 triệu đồng tiền mặt, 10 bộ bài tây loại 52 lá, cùng nhiều tang vật liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên người những người tham gia cờ bạc 19 điện thoại các loại và hơn 220 triệu đồng.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.