An Giang: Triệu tập nhóm người xông vào nhà dân bắt cháu bé 3 tuổi

Bất ngờ xông vào nhà dân, bế bé 3 tuổi lên ô tô tẩu thoát

Chiều 24.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc cho biết, đã tiếp nhận từ Công an P.Núi Sam hồ sơ vụ người dân tố giác bị một nhóm người xông vào nhà khống chế, đưa cháu bé 3 tuổi lên ô tô rồi rời đi. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đang tiến hành điều tra, xác minh. Tuy nhiên, phía nhóm người liên quan đều không có mặt nơi cư trú, điện thoại không liên lạc được.

Bước đầu, Công an TP.Châu Đốc đã làm việc với ông Lê Hồng Hữu (ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang), là bên tố giác nhóm người có hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo trình báo của ông Hữu, trưa 11.11, nhà riêng của ông Hữu bị một nhóm người, trong đó có N.P.L. (từng là con dâu của ông Hữu), bất ngờ xông vào nhà, ẵm cháu L.N.P.K. (cháu nội ông Hữu) đưa đi. Trong lúc chạy theo ngăn cản, ông Hữu và người nhà bị 2 người đàn ông lạ mặt đi cùng chị L. khống chế ngay trước cửa nhà. Một người đàn ông đẩy cánh cửa và đánh vào đầu ông Hữu. Em vợ ông Hữu bị một người khác hất va vào chậu kiểng ngoài sân.

Theo các clip camera an ninh giao nộp cho cơ quan công an, cháu K. được một phụ nữ, nghi là chị L., và nhóm người đi cùng đưa lên ô tô 7 chỗ BS 72A - 520.90 rồi rời đi, một cô tô 7 chỗ khác BS 51H - 887.89 chạy theo sau.

Do mâu thuẫn tranh chấp nuôi con sau ly hôn ?

Cũng theo cơ quan công an, chị N.P.L. và anh Kh. (con trai ông Hữu) ly hôn từ tháng 12.2021. Theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn, chị L. là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu K., anh Kh. chu cấp hàng tháng.





Tuy nhiên, ông Hữu trình bày, từ lúc cha mẹ ly hôn, cháu K. sinh sống cùng bà nội là bà Phạm Thị Tuyết ở TP.HCM, mẹ bé không trực tiếp nuôi dưỡng. Sau đó, giữa anh Kh. và chị L. phát sinh mâu thuẫn trong việc nuôi dưỡng cháu K. Ông bà nội "đứng kẽ giữa", chỉ muốn cháu K. có điều kiện phát triển tốt nhất.

Ngày 7.11, khi cháu K. đang ở nhà ông bà nội ở P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, chị L. đã đến khóm Vĩnh Đông (P.Núi Sam) nhờ địa phương can thiệp để đón con về TP.HCM. Sau đó, tại khóm Vĩnh Đông, bà Tuyết cam kết đến ngày 9.11, sẽ đem cháu K. về TP.HCM giao lại cho cả cha và mẹ cháu để cả hai cùng tìm hướng giải quyết dứt điểm mẫu thuẫn trong việc chăm sóc, nuôi con.

Ông Hữu trình bày, đến thời gian hẹn, cháu K. bị sốt nên không tiện đi đường xa, do đó bà Tuyết nhiều lần liên hệ với chị L. qua điện thoại nhưng không liên lạc được. Đến ngày 11.11 thì xảy ra vụ việc chị L. cùng một nhóm người lạ bất ngờ xông vào nhà ông Hữu để đưa cháu K. đi và xảy ra xô xát.

Một lãnh đạo Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết: “Cơ quan điều tra sẽ triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ. Trên cơ sở xác minh toàn bộ nội dung tố giác gồm cả các hành vi xâm phạm chỗ ở, xô xát hai bên sẽ có hướng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.