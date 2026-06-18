An Hải - Sức bật mới bên bờ đông sông Hàn

Kiến tạo bản sắc cho An Hải mới

Nhìn trên bản đồ Đà Nẵng, An Hải là địa bàn sở hữu nhiều vị trí đặc biệt. Phường được hình thành từ việc sáp nhập ba phường Phước Mỹ, An Hải Bắc và An Hải Nam, có diện tích hơn 7,3 km² với trên 87.094 dân và 247 tổ dân phố. Đây cũng là nơi tập trung nhiều biểu tượng du lịch nổi tiếng của TP, như: cầu Rồng, công viên Biển Đông, chợ đêm Sơn Trà, cầu Tình yêu, cá chép hóa rồng… cùng hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm với biển.

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai từ ngày 1.7.2025, An Hải được xem là một trong những địa bàn có áp lực quản lý lớn nhất TP do quy mô dân số đông và phát triển mạnh về dịch vụ, du lịch. Xác định yếu tố con người là then chốt, Đảng ủy và chính quyền phường đã đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình mới.

Lãnh đạo địa phương và các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức khai mạc An Hải Festival 2026 vào tối 7.6 ẢNH: S.X

Các chủ trương của T.Ư, Thành ủy Đà Nẵng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đồng bộ thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân phố, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số. Không chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản, địa phương chú trọng giải thích, đối thoại, tạo sự thống nhất về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ đó, quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn trong đời sống dân cư. Bộ máy mới nhanh chóng được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước thích ứng với yêu cầu mới. Sau 1 năm, hiệu quả của sự đồng thuận không chỉ thể hiện trong hoạt động của hệ thống chính trị mà còn được phản ánh qua các chỉ số phát triển KT-XH.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 920 tỉ đồng. Hơn 2.300 hồ sơ đăng ký kinh doanh được tiếp nhận và giải quyết; công tác điều tra kinh tế hoàn thành 100% kế hoạch với hơn 5.300 hộ và cơ sở được rà soát. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hàng trăm cơ sở kinh doanh được tập huấn về văn minh thương mại, văn minh du lịch và an toàn thực phẩm nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm cũng như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Cùng với đó, hàng loạt hoạt động văn hóa cộng đồng được tổ chức, như: ngày hội Bánh chưng xanh - Tết yêu thương, lễ hội Tết dân gian An Hải, hội sách An Hải, triển lãm tranh thiếu nhi hay lễ công bố biểu trưng P.An Hải. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn góp phần hình thành bản sắc của một cộng đồng mới sau sáp nhập.

Tạo đà cho kinh tế đêm cất cánh

Nếu sự đồng thuận giúp An Hải ổn định bộ máy thì chuyển đổi số đang trở thành động lực tạo nên những chuyển biến rõ nét trong quản trị địa phương. Sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc của chính quyền phường tăng đáng kể. Tuy nhiên, thay vì để áp lực gia tăng, địa phương đã lựa chọn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý. Trung tâm Phục vụ hành chính công được tổ chức theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Hàng chục nghìn hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết với tỷ lệ đúng hạn gần như tuyệt đối. Hồ sơ trực tuyến chiếm đạt 100%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

An Hải tưng bừng mùa du lịch biển 2026 ẢNH: UBND P.AN HẢI

Chuyển đổi số tại An Hải không chỉ diễn ra trong cơ quan hành chính mà còn lan tỏa đến cộng đồng dân cư thông qua các mô hình "Bình dân học vụ số", "Văn phòng số dùng chung cho khu dân cư". Cùng với việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đây là nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính quyền số.

Song hành với chuyển đổi số là những nỗ lực chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh. Thực hiện Chỉ thị 14 của Thành ủy Đà Nẵng, phường đã tổ chức 167 đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực trọng điểm như cầu Rồng, công viên Biển Đông, tuyến Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng hay chợ đêm Sơn Trà. 105/105 tuyến đường được kẻ vạch đồng bộ. Hơn 600 hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Ý thức chấp hành của người dân từng bước được nâng lên, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hơn và môi trường du lịch văn minh hơn.

Không dừng lại ở những kết quả trước mắt, An Hải đang hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn. Một trong những định hướng đáng chú ý là xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm gắn với các tuyến Trần Hưng Đạo, Hà Bổng, Hà Chương, khu vực ven biển và các không gian công cộng có lợi thế dịch vụ, du lịch. Địa phương cũng đang nghiên cứu các phương án phát triển chợ Hà Thân theo hướng chợ du lịch hiện đại, mở rộng không gian trải nghiệm cho du khách. Nhiều sự kiện quy mô được tổ chức trong thời gian tới, trong đó có An Hai Festival 2026 với chủ đề "Sóng âm và vị giác", kết hợp quảng bá ẩm thực, sản phẩm OCOP và các giá trị văn hóa địa phương.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo P.An Hải vào ngày 27.5 vừa qua ẢNH: CỔNG TTĐT TP.ĐÀ NẴNG

Từ một địa bàn vừa trải qua quá trình sắp xếp hành chính quy mô lớn, An Hải đang từng bước khẳng định sức bật mới, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị ven sông, hướng biển năng động ở cửa ngõ phía đông trung tâm Đà Nẵng.