Ẩn họa phía sau trào lưu 'ứng cử Trưởng thôn' trên mạng

Thời gian gần đây, mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads xuất hiện trào lưu lập CV (hồ sơ năng lực để giới thiệu bản thân khi xin việc) với tiêu đề "ứng cử Trưởng thôn", "ứng cử Trưởng ban điều hành khu phố"... được nhiều bạn trẻ chia sẻ để giải trí. Một số còn gắn thẻ (tag) bạn bè của mình để chỉ định chức danh cho nhau.

Ban đầu, trò tiêu khiển này bắt nguồn từ một số trang mạng xã hội, được tạo ra nhằm mục đích "câu view", lôi kéo lượt tương tác và nhanh chóng bùng nổ. Các hồ sơ này đa phần được tạo bởi AI (trí tuệ nhân tạo), nhưng lại đính kèm nhiều thông tin cá nhân như họ tên đầy đủ, ngày sinh, quê quán, nghề nghiệp hiện tại và ảnh của chính chủ. Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp đã sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà chưa có sự đồng ý.

Các mẫu CV "ứng cử Trưởng thôn" chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội gây ra nhiều rủi ro cho người dùng Ảnh: Anh Quân

Việc làm tưởng chừng vô hại thực tế tiềm ẩn rủi ro lớn cho người dùng trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin trên internet, cùng nhiều nguy cơ mất an toàn trực tuyến đang rình rập như hiện nay. Không chỉ cung cấp thông tin cá nhân quan trọng cho các ứng dụng AI mà không thể kiểm soát nguy cơ lộ lọt dữ liệu, những người dùng này còn trực tiếp công khai dữ liệu quan trọng của mình hoặc người khác lên internet.

Đã không ít lần các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về sự nguy hiểm của những trào lưu chia sẻ thông tin tương tự trên mạng. Bên cạnh đó, kẻ gian có thể lợi dụng "độ hot" của xu hướng để tạo đường dẫn (link) cho người dùng tải về các bộ CV mẫu, nhưng thực chất ẩn chứa mã độc cài cắm vào máy tính, hoặc dẫn dụ tới các website giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an), việc cung cấp thông tin cá nhân cho các ứng dụng AI cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu nếu người dùng không kiểm soát chặt chẽ phạm vi chia sẻ.

Chưa dừng ở đó, hành vi này còn có thể bị phạt tiền. Cụ thể, từ ngày 1.7.2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định mức xử phạt lên đến 30 triệu đồng đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trên môi trường mạng. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi xâm phạm quyền về hình ảnh, dữ liệu cá nhân hoặc danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, Trưởng thôn là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai chủ trương, chính sách và công việc của cộng đồng. Vì vậy, việc sử dụng hình ảnh, chức danh này để tạo nội dung mang tính đùa cợt hoặc gây hiểu nhầm trên mạng xã hội được đánh giá là không phù hợp.