An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng

Tối 5.12, tại không gian nghệ thuật Sigma Gallery (107 Đường N3C Global City, TP.HCM), họa sĩ Đặng Thu An và Nguyễn Đức Huy (từ Huế) đã có cuộc gặp gỡ An & Huy, tình nhân & ánh sáng với giới mỹ thuật và những người yêu hội họa. Triển lãm mang đến sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu sơn dầu nữ tính, trong trẻo của Đặng Thu An và sơn mài truyền thống mà giàu hơi thở hiện đại của Nguyễn Đức Huy.

Tác phẩm Mộng dưới hoa (sơn mài, 2023) của Nguyễn Đức Huy Ảnh: T.HUYỀN

Nguyện cầu (sơn mài, 2023) của Nguyễn Đức Huy Ảnh: T.HUYỀN

Tại đây, Nguyễn Đức Huy giới thiệu hai bộ tác phẩm sơn mài chính. Với Tình nhân, khởi nguồn từ suy tư về sự kết nối cảm xúc trong nhịp sống hiện đại. Các đôi tình nhân hòa quyện giữa thiên nhiên rực rỡ, tượng trưng cho sự giao thoa âm – dương, ca ngợi tinh thần phồn thực Á Đông và vẻ đẹp của tình yêu nhân loại. Còn Ánh sáng lại là một hành trình chiêm nghiệm nội tâm, nơi ánh sáng là nhịp điệu của hy vọng và tái sinh. Hình tượng người phụ nữ ẩn hiện giữa các mảng hình tối giản, là biểu tượng của tri thức, giác ngộ và sự trở về bản thể thuần khiết.

Lấy cảm hứng từ người phụ nữ và tuổi thanh xuân, họa sĩ Đặng Thu An khắc họa một thế giới giàu chất thơ, cảm xúc với vẻ đẹp thầm kín, duyên dáng, hiện đại mà vẫn truyền thống. Bên cạnh chất liệu sơn dầu quen thuộc, chị giới thiệu chuỗi tác phẩm sơn mài trên toan – một thử nghiệm táo bạo, đem đến bề mặt tranh mới mẻ, bí ẩn và gợi cảm.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm của họa sĩ Đặng Thu An tại triển lãm

Ảnh: BTC

Nhà phê bình Ngô Kim Khôi (phải) và họa sĩ Nguyễn Đức Huy, Đặng Thu An bên bức tranh Vân mây đỏ bán 66 triệu đồng để làm việc từ thiện Ảnh: BTC

An & Huy, tình nhân & ánh sáng : Khi sơn dầu học cách im lặng, sơn mài học cách thở

PGS-TS Phan Thanh Bình (Trường ĐH Nghệ thuật Huế) cho rằng: "Các tác phẩm của Đặng Thu An gợi lên những xúc cảm duyên thầm mà hình như chị rất muốn được cảm nhận đúng với chính nó như: Vườn ảo mộng, Hương đêm, Lụa là 2, Vân mây đỏ, Chùm hoa lựu và màu nắng mật... Tác phẩm Ngày có nắng bổng như cung bậc khác lạ vang lên sắc âm của những ý niệm giấu kín, khó giãi bày dù có những sự 'mở' đầy kín đáo và đồng cảm. Loạt tranh của Nguyễn Đức Huy như Thảo nguyên đỏ, Dưới tán cây, Dưới ánh trăng... làm người xem nhớ về những truyền thuyết cổ, nhưng chúng hiện ra trong những hình hài cấu trúc của sơn mài hiện đại. Ngay cả Tỏ tình, Đêm xanh, Nụ hôn trong gió, Tự tình… cũng phảng phất một câu chuyện tình đâu đó trên núi cao, rừng thẳm, những nụ hôn cháy bỏng giữa đại ngàn".

Tác phẩm mới Sắc xuân của Đặng Thu An (sơn mài trên toan, 2025)

Ảnh: T.HUYỀN

Xem các tác phẩm của họa sĩ Đặng Thu An và Nguyễn Đức Huy, nhà phê bình Ngô Kim Khôi cho rằng: "Giữa họ không thể chia ly, không có đau đớn của việc phải buông bỏ một mối quan hệ hay một kỷ niệm. Đó cũng là cách sơn dầu học cách im lặng, và sơn mài học cách thở".

"Đặng Thu An giống như một dòng sông mùa hạ ở cố đô: mặt nước phẳng lặng, nhưng bên dưới là những dòng xoáy rất nhẹ, rất sâu. Sơn dầu của An không dày, không phô diễn; màu chỉ loang vừa đủ để gợi làn da thiếu nữ sau giấc mơ hồng. Những nhân vật nữ trong tranh không bao giờ nhìn thẳng người xem; họ hướng về một điểm xa xăm, như giữ cho riêng mình một bí mật chỉ gió và thời gian hiểu. Ngược lại, Nguyễn Đức Huy là người của bóng tối và ánh sáng được cất giữ. Mỗi bức sơn mài của anh là một nghi lễ dài: mài, đánh, thếp, lại mài, lại đánh, như cố làm chậm thời gian để giữ trọn một khoảnh khắc. Bề mặt tranh sâu và đen đến mức có thể soi gương, nhưng trong cái đen ấy là hàng ngàn vệt vàng bạc, vỏ trứng lấp lánh như những vì sao được nén vào tâm vóc", ông Ngô Kim Khôi nhận xét.

Hai nghệ sĩ An và Huy cùng Sigma Gallery sẽ dành tặng toàn bộ doanh thu từ tác phẩm Vân mây đỏ – một sáng tác mới của họa sĩ Đặng Thu An để hỗ trợ hoạt động bảo tồn miền Trung, đặc biệt là các làng nghề truyền thống của phụ nữ TP.Huế. Tác phẩm Vân mây đỏ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những bông hoa hồng, của sắc đỏ đầy nội lực và những khoảnh khắc mơ mộng len lỏi trong ký ức người phụ nữ. Những làn mây đỏ cuộn lên như hơi ấm, như cảm xúc đang nở rộ hòa quyện cùng vẻ đẹp tĩnh lặng của nhan sắc Á Đông. Giá bán 66 triệu đồng.



