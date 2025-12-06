Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
06/12/2025 13:36 GMT+7

Triển lãm 'An & Huy, tình nhân & ánh sáng' không chỉ là sự trưng bày của hai cá thể, mà là cuộc đối thoại giữa hai chất liệu, hai cá tính, hai cách nhìn thế giới và là sự tương đồng quấn quít của hai nghệ sĩ.

Tối 5.12, tại không gian nghệ thuật Sigma Gallery (107 Đường N3C Global City, TP.HCM), họa sĩ Đặng Thu An và Nguyễn Đức Huy (từ Huế) đã có cuộc gặp gỡ An & Huy, tình nhân & ánh sáng với giới mỹ thuật và những người yêu hội họa. Triển lãm mang đến sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu sơn dầu nữ tính, trong trẻo của Đặng Thu An và sơn mài truyền thống mà giàu hơi thở hiện đại của Nguyễn Đức Huy.

An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng- Ảnh 1.

Tác phẩm Mộng dưới hoa (sơn mài, 2023) của Nguyễn Đức Huy

Ảnh: T.HUYỀN

An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng- Ảnh 2.

Nguyện cầu (sơn mài, 2023) của Nguyễn Đức Huy

Ảnh: T.HUYỀN

Tại đây, Nguyễn Đức Huy giới thiệu hai bộ tác phẩm sơn mài chính. Với Tình nhân, khởi nguồn từ suy tư về sự kết nối cảm xúc trong nhịp sống hiện đại. Các đôi tình nhân hòa quyện giữa thiên nhiên rực rỡ, tượng trưng cho sự giao thoa âm – dương, ca ngợi tinh thần phồn thực Á Đông và vẻ đẹp của tình yêu nhân loại. Còn Ánh sáng lại là một hành trình chiêm nghiệm nội tâm, nơi ánh sáng là nhịp điệu của hy vọng và tái sinh. Hình tượng người phụ nữ ẩn hiện giữa các mảng hình tối giản, là biểu tượng của tri thức, giác ngộ và sự trở về bản thể thuần khiết. 

Lấy cảm hứng từ người phụ nữ và tuổi thanh xuân, họa sĩ Đặng Thu An khắc họa một thế giới giàu chất thơ, cảm xúc với vẻ đẹp thầm kín, duyên dáng, hiện đại mà vẫn truyền thống. Bên cạnh chất liệu sơn dầu quen thuộc, chị giới thiệu chuỗi tác phẩm sơn mài trên toan – một thử nghiệm táo bạo, đem đến bề mặt tranh mới mẻ, bí ẩn và gợi cảm. 

An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng- Ảnh 3.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm của họa sĩ Đặng Thu An tại triển lãm

Ảnh: BTC 

An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng- Ảnh 4.

Nhà phê bình Ngô Kim Khôi (phải) và họa sĩ Nguyễn Đức Huy, Đặng Thu An bên bức tranh Vân mây đỏ bán 66 triệu đồng để làm việc từ thiện

Ảnh: BTC 

An & Huy, tình nhân & ánh sáng : Khi sơn dầu học cách im lặng, sơn mài học cách thở

PGS-TS Phan Thanh Bình (Trường ĐH Nghệ thuật Huế) cho rằng: "Các tác phẩm của Đặng Thu An gợi lên những xúc cảm duyên thầm mà hình như chị rất muốn được cảm nhận đúng với chính nó như: Vườn ảo mộng, Hương đêm, Lụa là 2, Vân mây đỏ, Chùm hoa lựu và màu nắng mật... Tác phẩm Ngày có nắng bổng như cung bậc khác lạ vang lên sắc âm của những ý niệm giấu kín, khó giãi bày dù có những sự 'mở' đầy kín đáo và đồng cảm. Loạt tranh của Nguyễn Đức Huy như Thảo nguyên đỏ, Dưới tán cây, Dưới ánh trăng... làm người xem nhớ về những truyền thuyết cổ, nhưng chúng hiện ra trong những hình hài cấu trúc của sơn mài hiện đại. Ngay cả Tỏ tình, Đêm xanh, Nụ hôn trong gió, Tự tình… cũng phảng phất một câu chuyện tình đâu đó trên núi cao, rừng thẳm, những nụ hôn cháy bỏng giữa đại ngàn".

An & Huy: Đối thoại giữa sơn dầu & sơn mài, giữa tình nhân & ánh sáng- Ảnh 5.

Tác phẩm mới Sắc xuân của Đặng Thu An (sơn mài trên toan, 2025)

Ảnh: T.HUYỀN

Xem các tác phẩm của họa sĩ Đặng Thu An và Nguyễn Đức Huy, nhà phê bình Ngô Kim Khôi cho rằng: "Giữa họ không thể chia ly, không có đau đớn của việc phải buông bỏ một mối quan hệ hay một kỷ niệm. Đó cũng là cách sơn dầu học cách im lặng, và sơn mài học cách thở".

"Đặng Thu An giống như một dòng sông mùa hạ ở cố đô: mặt nước phẳng lặng, nhưng bên dưới là những dòng xoáy rất nhẹ, rất sâu. Sơn dầu của An không dày, không phô diễn; màu chỉ loang vừa đủ để gợi làn da thiếu nữ sau giấc mơ hồng. Những nhân vật nữ trong tranh không bao giờ nhìn thẳng người xem; họ hướng về một điểm xa xăm, như giữ cho riêng mình một bí mật chỉ gió và thời gian hiểu. Ngược lại, Nguyễn Đức Huy là người của bóng tối và ánh sáng được cất giữ. Mỗi bức sơn mài của anh là một nghi lễ dài: mài, đánh, thếp, lại mài, lại đánh, như cố làm chậm thời gian để giữ trọn một khoảnh khắc. Bề mặt tranh sâu và đen đến mức có thể soi gương, nhưng trong cái đen ấy là hàng ngàn vệt vàng bạc, vỏ trứng lấp lánh như những vì sao được nén vào tâm vóc", ông Ngô Kim Khôi nhận xét.

Hai nghệ sĩ An và Huy cùng Sigma Gallery sẽ dành tặng toàn bộ doanh thu từ tác phẩm Vân mây đỏ – một sáng tác mới của họa sĩ Đặng Thu An để hỗ trợ hoạt động bảo tồn miền Trung, đặc biệt là các làng nghề truyền thống của phụ nữ TP.Huế.

Tác phẩm Vân mây đỏ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những bông hoa hồng, của sắc đỏ đầy nội lực và những khoảnh khắc mơ mộng len lỏi trong ký ức người phụ nữ. Những làn mây đỏ cuộn lên như hơi ấm, như cảm xúc đang nở rộ hòa quyện cùng vẻ đẹp tĩnh lặng của nhan sắc Á Đông. Giá bán 66 triệu đồng.


Tin liên quan

Gặp gỡ mùa thu cùng giám tuyển Ngô Kim Khôi

Gặp gỡ mùa thu cùng giám tuyển Ngô Kim Khôi

Các họa sĩ Ngô Đăng Hiệp, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc, Đoàn Tuyên và Trần Trọng Đạt sẽ cùng nhau hội ngộ ở triển lãm Gặp gỡ mùa thu, khai mạc sáng 20.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, số 97A Phó Đức Chính, Q.1.

Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi nói về cái 'đắt' trong tranh màu nước Hồ Hưng

Nhà phê bình mỹ thuật Ngô Kim Khôi: 'Mộng Viễn Đông' sẽ làm sôi động thị trường tranh Việt

Khám phá thêm chủ đề

Nhà phê bình Ngô Kim Khôi họa sĩ Đặng Thu An họa sĩ Nguyễn Đức Huy tình nhân & ánh sáng Vân mây đỏ triển lãm mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận