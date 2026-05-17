An Huy Mỹ Việt hút khách nhờ lợi thế 'mua là xây được ngay'

Xu hướng rời phố tìm nơi an cư thực đang rõ nét

Nhiều gia đình trẻ hiện không còn tìm kiếm những dự án chỉ để "mua chờ tăng giá", mà ưu tiên các khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, có thể xây dựng và vào ở ngay. Theo dữ liệu về lượng tìm kiếm bất động sản vùng ven TP.HCM trong đầu năm 2026 tiếp tục tăng, đặc biệt tại khu Tây Bắc - nơi được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển nhờ hạ tầng liên vùng đang tăng tốc mạnh mẽ.

Trong đó, Đức Hòa nổi lên như một điểm đến đáng chú ý khi vừa giữ được mặt bằng giá phù hợp, vừa sở hữu khả năng kết nối thuận tiện về TP.HCM thông qua các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hay các tuyến kết nối Hóc Môn - Củ Chi - Bình Chánh.

Hạ tầng giao thông tại khu Tây TP. Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai

Giới chuyên gia nhận định khu Tây Bắc TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới tương tự khu Đông cách đây gần một thập niên, khi hạ tầng bắt đầu hình thành đồng bộ và kéo theo làn sóng dịch chuyển dân cư mạnh mẽ. Theo các báo cáo cũng nhận định đánh giá đây là "vùng trũng giá trị" còn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi mặt bằng giá vẫn thấp hơn đáng kể .

Trong xu hướng đó, An Huy Mỹ Việt đang trở thành một trong những dự án được thị trường quan tâm nhờ lợi thế hạ tầng hiện hữu và khả năng xây dựng ngay - yếu tố ngày càng quan trọng với người mua ở thực.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị An Huy Mỹ Việt tại Đức Hòa, Long An (nay là xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh)

Hạ tầng hoàn thiện, mua là có thể xây nhà ở ngay

An Huy Mỹ Việt đến nay đã hoàn thiện hạ tầng nội khu với hệ thống giao thông đồng bộ, điện âm, nước máy, chiếu sáng, thoát nước và cảnh quan cây xanh. Hạ tầng hiện hữu giúp khách hàng có thể nhận nền, triển khai xây dựng và ổn định cuộc sống ngay mà không phải chờ đợi kéo dài như trước đây.

Tiến độ thực tế dự án An Huy Mỹ Việt

Không ít khách hàng hiện ưu tiên những sản phẩm có thể "nhìn tận mắt, kiểm chứng thực tế" thay vì chấp nhận chờ đợi nhiều năm như trước. Với An Huy Mỹ Việt, khách hàng có thể nhận nền và triển khai xây dựng nhà ở ngay, đồng thời đón đầu hệ thống tiện ích nội khu đang tiếp tục hoàn thiện trong tương lai.

Anh Nguyễn Thành Nam, hiện làm việc tại quận Tân Bình, cho biết gia đình anh đã dành hơn một năm để tìm nơi an cư phù hợp trước khi quyết định chọn mua tại dự án.

"Trước đây tôi tính mua căn hộ trong nội thành nhưng giá quá cao, chưa kể môi trường sống khá chật chội. Khi xuống Đức Hòa tìm hiểu, điều khiến tôi yên tâm là dự án đã hoàn thiện hạ tầng, đường sá rộng, có điện nước đầy đủ và có thể xây nhà ngay. Với tài chính khoảng hơn 2 tỷ đồng, đây là lựa chọn phù hợp hơn cho gia đình trẻ như tôi", anh Nam chia sẻ.

Theo giới quan sát, thị trường hiện nay đang bước vào giai đoạn chọn lọc mạnh, trong đó những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện hữu và phục vụ nhu cầu ở thật sẽ có lợi thế lớn hơn so với các sản phẩm mang tính đầu cơ ngắn hạn.

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu Tây Bắc TP.HCM

Không chỉ hấp dẫn nhóm khách hàng mua để ở, khu Tây Bắc TP.HCM hiện cũng đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng liên vùng.

Khách hàng quan tâm đến An Huy Mỹ Việt

Theo kế hoạch triển khai, tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài có tổng vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng, kết nối trực tiếp TP.HCM với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Nhiều chuyên gia cho rằng hạ tầng luôn là yếu tố dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng bất động sản. Khi các tuyến giao thông trọng điểm hoàn thiện, mặt bằng giá tại khu vực hưởng lợi thường bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ sự dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư.

Trong bối cảnh đó, An Huy Mỹ Việt được xem là sản phẩm đáp ứng đồng thời hai nhu cầu: vừa có thể xây dựng, an cư ngay, vừa sở hữu tiềm năng tăng trưởng nhờ vị trí nằm trên hành lang hạ tầng đang được thúc đẩy mạnh.

Với mức giá từ khoảng 2,1 tỷ đồng mỗi nền, đi kèm chính sách thanh toán linh hoạt, chiết khấu cho khách hàng và hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị sản phẩm. Đáng chú ý, chính sách ân hạn lãi và gốc trong 18 tháng giúp giảm áp lực tài chính cho người mua, đặc biệt với các gia đình trẻ muốn sở hữu nhà sớm.

Đầu năm 2026, chủ đầu tư An Huy Group tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ riêng từng nền) cho khách hàng đợt đầu tại Khu đô thị An Huy Mỹ Việt.

Với xu hướng giãn dân khỏi nội đô, tốc độ hoàn thiện hạ tầng liên vùng và nhu cầu tìm kiếm không gian sống chất lượng hơn, khu Tây Bắc TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm mới của thị trường trong thời gian tới. Trong làn sóng đó, các dự án đã hoàn thiện hạ tầng và có thể xây dựng ngay như An Huy Mỹ Việt đang dần trở thành lựa chọn được nhiều người mua quan tâm để vừa an cư, vừa đón đầu tiềm năng tăng trưởng dài hạn.