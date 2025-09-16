An Huy Mỹ Việt: Sức hút vị trí vàng và tầm nhìn chiến lược tại Tây Ninh

Với sự kết hợp hài hòa giữa vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, tiềm năng sinh lời và tầm nhìn thương hiệu, An Huy Mỹ Việt đang dần tạo dấu ấn đậm nét, trở thành "điểm đến" đáng tin cậy của nhà đầu tư và cư dân.

Vị trí vàng - kết nối yếu tố sống và đầu tư

An Huy Mỹ Việt tọa lạc ngay mặt tiền đường Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh), được xem là "dấu gạch nối" chiến lược giữa TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ - Tây Nam bộ.

Điểm cộng nổi bật của An Huy Mỹ Việt chính là lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, thừa hưởng mạng lưới Quốc lộ 22, tuyến ĐT 823D, N2, ĐT 824, Vành đai 3 - 4, cao tốc TP.HCM - Trung Lương cùng các tuyến metro đang triển khai. Đây đều là những trục giao thông huyết mạch, vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa bảo chứng cho giá trị bất động sản bền vững theo thời gian.

Hạ tầng giao thông đồng bộ giúp An Huy Mỹ Việt rút ngắn kết nối và gia tăng giá trị bất động sản bền vững

Tọa lạc tại cửa ngõ tây bắc TP.HCM, dự án giữ vai trò trung tâm kết nối các quận ngoại thành với Tây Ninh, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng giữa hai vùng kinh tế lớn nhất cả nước. Vị trí này còn được hưởng lợi từ chiến lược phát triển đô thị vệ tinh của TP.HCM, trong đó Đức Lập - Tây Ninh được định hướng trở thành "thỏi nam châm" thu hút làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư.

Chính sự cộng hưởng giữa vị trí trung tâm liên vùng, hạ tầng giao thông hiện hữu và quy hoạch chiến lược trong tương lai đã biến An Huy Mỹ Việt trở thành tọa độ vàng hiếm có, vừa mang đến giá trị sống tiện nghi, vừa mở ra cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn cho các chủ sở hữu.

Hạ tầng nội khu đồng bộ - kiến tạo không gian sống kiểu mẫu

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí chiến lược, An Huy Mỹ Việt còn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ hệ thống hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ, hiện đại và mang tầm vóc của một khu đô thị kiểu mẫu. Với tổng diện tích lên đến hàng chục hecta, dự án được phân bổ khoa học, cân bằng giữa không gian sống, cảnh quan sinh thái và chuỗi tiện ích đa dạng, nhằm kiến tạo một môi trường an cư bền vững cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

An Huy Mỹ Việt - khu đô thị kiểu mẫu với 2.250 sản phẩm đa dạng và hệ tiện ích toàn diện cho cộng đồng tinh hoa

Theo dự kiến, An Huy Mỹ Việt sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 2.250 sản phẩm đa dạng, từ đất nền liền kề, nhà phố, biệt thự đến shophouse. Tất cả đều được quy hoạch hiện đại, đồng bộ và tích hợp hệ thống tiện ích toàn diện gồm trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện cùng công viên xanh.

Điểm nhấn đặc biệt phải kể đến Công viên Di sản An Huy Mỹ Việt rộng hơn 6 ha với tổng mức đầu tư lên đến 350 tỉ đồng, tái hiện những không gian kiến trúc đa sắc màu cùng những công trình văn hóa - lịch sử tiêu biểu từ Bắc vào Nam. Đây không chỉ là "lá phổi xanh" khổng lồ mà còn là biểu tượng văn hóa, tạo nên bản sắc riêng, giúp cư dân vừa được tận hưởng không khí trong lành, vừa tự hào với giá trị tinh thần được lưu giữ ngay trong lòng khu đô thị.

Công viên Di sản An Huy Mỹ Việt tái hiện những không gian kiến trúc đa sắc màu cùng những công trình văn hóa - lịch sử tiêu biểu từ Bắc vào Nam

Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích nội khu "all-in-one" được đầu tư bài bản gồm trung tâm thương mại hiện đại, trường học các cấp, trung tâm y tế, đường đi bộ quanh hồ sinh thái tự nhiên rộng 15,5ha, khu thể thao - giải trí, cà phê - nhà hàng, khu sinh hoạt cộng đồng… Tất cả được kết nối hài hòa trong tổng thể quy hoạch, mang đến một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn và tiện nghi mà ít khu đô thị mới nào trong khu vực có thể sánh được. Sự đồng bộ này còn góp phần hình thành lối sống văn minh, gia tăng tính gắn kết cộng đồng và nâng tầm phong cách sống hiện đại cho cư dân.

Pháp lý minh bạch và chủ đầu tư uy tín - nền tảng vững chắc kiến tạo giá trị bền lâu

Trong lĩnh vực bất động sản, pháp lý và uy tín chủ đầu tư là hai yếu tố then chốt để khách hàng quyết định "xuống tiền". An Huy Mỹ Việt hội tụ trọn vẹn cả hai, trở thành dự án hiếm hoi tại Đức Lập - Tây Ninh có nền tảng vững chắc ngay từ khi ra mắt.

Về pháp lý, dự án đã hoàn thiện thủ tục - ưu thế nổi bật giúp khách hàng yên tâm giao dịch, công chứng sang tên ngay, đồng thời đảm bảo tính thanh khoản cao.

Pháp lý minh bạch và chủ đầu tư uy tín - nền tảng vững chắc giúp dự án An Huy Mỹ Việt kiến tạo giá trị bền lâu

Song song với đó, uy tín An Huy Group - doanh nghiệp với 23 năm kinh nghiệm cùng loạt dự án thành công tại Bắc Giang, Bắc Ninh… là bảo chứng cho chất lượng và tiến độ triển khai. An Huy Group luôn theo đuổi triết lý kiến tạo không gian sống hài hòa giữa hiện đại và giá trị truyền thống.

Chính sự kết hợp giữa pháp lý minh bạch và thương hiệu uy tín đã tạo nên sức hút đặc biệt cho khu đô thị An Huy Mỹ Việt. Nền tảng vững chắc này giúp An Huy Mỹ Việt tạo nên khác biệt với nhiều dự án khác trong khu vực, đồng thời tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn, đưa dự án trở thành lựa chọn hàng đầu của những khách hàng am hiểu và nhà đầu tư thận trọng, đang tìm kiếm sự an toàn, ổn định nhưng vẫn giàu tiềm năng sinh lời.