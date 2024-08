An Khê - Ka Nak chú trọng đảm bảo vận hành an toàn mùa mưa bão

An Khê - Ka Nak quản lý vận hành 2 thủy điện thuộc bậc thang trên cùng của hệ thống thủy điện sông Ba. Trong đó, nhà máy thủy điện Ka Nak (Gia Lai) có hồ chứa dung tích 313,7 triệu m³, nhà máy thủy điện An Khê (Bình Định) có hồ chứa 15,9 triệu m³. Ngoài phát điện, 2 thủy điện này còn có nhiệm vụ bổ sung nguồn nước tưới, sinh hoạt cho vùng hạ du, đảm nhận vai trò điều tiết nước mùa lũ.

An Khê - Ka Nak thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo vận hành an toàn các hệ thống thiết bị, công trình trước mùa mưa bão

Theo ông Đặng Văn Tuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc An Khê - Ka Nak, từ đầu năm, công ty đã xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN; gia cố các công trình trọng yếu có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; khơi thông hệ thống thoát lũ quanh vành đai nhà máy. Hiện các đập thủy điện của công ty đã được Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường (Bộ Công thương) và Sở Công thương các tỉnh Gia Lai, Bình Định kiểm tra, đánh giá an toàn và bảo đảm vận hành theo quy định.

Trước mùa mưa bão, An Khê - Ka Nak chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp tiến hành kiểm tra hành lang thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa; diễn tập các phương án PCTT-TKCN với các tình huống giả định nhằm chủ động xử lý khi xuất hiện bão lũ...